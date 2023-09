Tankstelle im Mödlinger Zentrum: Stadtchef ärgert „Hauruck“-Sager

Die Rede ist vom Areal der ehemaligen Tankstelle in der Badstraße, das nach langem Rechtsstreit wieder in Gemeindebesitz gelangt ist und in den vergangenen Monaten durchaus gute Dienste als Standort einer Corona-Teststation geleistet hat. Jetzt soll das Gebiet entlang des Mödlingbaches von den Bestandsgebäuden befreit werden. Das Kulturreferat mit Stadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, hat sich mit dem Citymanagement unter Geschäftsführer Michael Danzinger konkrete Gedanken über die Nachnutzung gemacht. „Mit geringem Aufwand könnten etwa Lebensmittelmärkte, Flohmärkte oder kleinere Veranstaltungen abgehalten werden“, meinen die beiden. „Uns ist besonders wichtig, eine gute Nachnutzung zu finden, die einer möglichen späteren großen Lösung nicht im Weg steht. Das bedeutet auch, keine langfristigen Verträge oder Vermietungen einzugehen.“ Geplant seien auch entsprechende Workshops mit Vertreterinnen und Vertretern der politischen Parteien im Gemeinderat sowie die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger, vor allem auch der Jugend.

Grüne preschen mit eigenem Ideen-Wettbewerb vor

Die Mödlinger Grünen verstehen die Welt nicht mehr: „Jetzt möchte die SPÖ-ÖVP-Stadtregierung in einer Hauruck-Aktion die Tankstelle ohne jegliches Nutzungskonzept abreißen“, ärgert sich Vizebürgermeister Rainer Praschak. Vielmehr habe man schon während der Regierungsbeteiligung (ÖVP-Grüne 2010 bis 2020) „wiederholt auf das Potenzial dieser großen, zentralen Fläche im Stadtzentrum hingewiesen“. Praschak fürchtet, dass die Zwischenlösung jene sei, „Flächen zu asphaltieren und für wenige Parkplätze zu verschwenden“. Zusätzlich mahnt Praschak: „Im Untergrund befinden sich mehrere große Treibstofftanks, es ist auch noch nicht geklärt, ob das Erdreich kontaminiert ist.“ Baustadträtin Teresa Voboril ergänzte: „Für uns darf es direkt beim Mödlingbach keinen Kompromiss bei möglichen Umweltgefahren geben.“

Gemeinsam mit Mödlingerinnen und Mödlingern zeigen Stadträtin Teresa Voboril, die Gemeinderäte Michael Eisenkölbl und Tim Pöchhacker, Georg Mayer sowie Vizebürgermeister Rainer Praschak zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten auf. Foto: Grüne Mödling

Die grünen Ideen reichen jedenfalls von Flächen für Jugendliche, Spielflächen für Kinder, Integration und Aufwertung des Bachufers über einen kleinen Gastronomiebetrieb bis hin zu einer Bühne. Und auch die Grünen setzen auf Bürgerbeteiligung: Bis 31. Oktober hat man die Möglichkeit, die eigenen Vorstellungen beim Ideen-Wettbewerb „Zukunft Tankstelle“ einzubringen.

Stadtchef schäumt über „Hauruck“-Vorwurf

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, sprang am Dienstag am Rückweg von einer Tagung in St. Wolfgang der „Hauruck“-Vorwurf der Grünen ins Auge. „Das ist eine Gemeinheit“, schäumt der Stadtchef im NÖN-Gespräch: „Ich glaube fast, für die Grünen gilt eine andere Zeitrechnung. Wir haben vor zwei Jahren im Gemeinderat den Beschluss gefasst, die Tankstelle abzureißen. Dann haben wir uns dazu entschieden, die Covid-Teststation einzurichten, die sich auf diesem zentralen Standort sehr bewährt hat.“ Jetzt sei dieses Nutzungs-Intermezzo hinfällig, also setze man den Gemeinderatsbeschluss um: „Wir reißen ab. Fernab einer Hauruck-Aktion. 500.000 Euro für den Umbau des Tankstellengebäudes haben wir nicht.“ Was die Nachnutzung betrifft, vertraut Hintner den Vorstellungen von Schimanowa und Danzinger. „Wir werden die Flächen sinnvoll bespielen.“