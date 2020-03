Nachdem die Landeshauptwahlbehörde die von der ÖVP eingebrachte Wahlanfechtung nicht stattgegeben hat, ist der Weg zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates frei. Am 26. März soll die neu gewählte Gemeindevertretung erstmals zusammenkommen. Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, kann schon Details über die Arbeitsausschüsse bekannt geben: „Es wird acht Ausschüsse und ebenso viele Vorstände geben.“

Seitens der SPÖ wird Vizebürgermeister Niki Brenner den Ausschuss für „Sport, Vereine, Weinbau und Tourismus“ leiten, den Ausschuss für „Kunst, Kultur, Museen, Historik und Integration“ übernimmt Josef Koppensteiner. Quereinsteiger & Bezirkspolizeikommandant Peter Waldinger übernimmt das „Verkehr, Rettungswesen, Zivil- und Katastrophenschutz“-Ressort. Jugendgemeinderat Paul Gangoly wird für „Jugend und Spielplätze“ zuständig sein. „Die jüngeren Mitglieder unserer Fraktion und die SJ haben das so ausgemacht“, erklärt Weber.

Der Ortschef selbst wird „Finanzen und Personal“ verantworten. Ursprünglich hatte Weber den Finanzbereich der ÖVP angeboten. „Sie wollten diesen Ausschuss nicht und haben mir über die Medien ausgerichtet, an keiner Zusammenarbeit interessiert zu sein“, bedauerte der Bürgermeister.

Stattdessen hat Weber der ÖVP den Vorsitz im Ausschuss für „Bauen und Raumplanung“ übertragen. Auch in den Bereichen EU und Landwirtschaft werde die ÖVP ein Vorstandsmandat bekommen. Für ÖVP-Fraktionsvorsitzenden Werner Deringer ist klar, dass jene Ausschüsse, die angeboten werden, auch angenommen werden müssen: „Alle Ressorts in einer Gemeinde sind wichtig, wir sind sehr zufrieden.“ Über die personelle Besetzung sei noch nicht endgültig entschieden worden: „Das hängt auch davon ab, wer geschäftsführender Gemeinderat wird“, meinte der Fraktionschef. Wahrscheinlich werden das Claudia Kantner und Deringer selbst sein.

Die FPÖ erhält ein Vorstandsmandat im Bereich „Handel und Gewerbe“. Fraktionsobmann Christian Höbart will jedenfalls als geschäftsführender Gemeinderat agieren.

Den Prüfungsausschuss hat Weber den Grünen als kleinster Fraktion angeboten. Für NEOS ziehen Florian Streb, Elisabeth Manz und Jörg Brodersen in den Gemeinderat ein.

Zwei Sitzungen werden abgehalten

Am Freitag soll der „alte“ Gemeinderat noch den Rechnungsabschluss 2019 beschließen, am Donnerstag, 26. März, ist die konstituierende Gemeinderatssitzung geplant. Die Termine halten laut Weber aktuell auch noch. Allerdings ohne Publikum, das zwar nicht ausgeschlossen werden kann, sich jedoch an die „Ausgeh-Verordnung“ der Bundesregierung halten müsse, machte Weber auf NÖN-Anfrage am Montag deutlich.

Die SPÖ hält 17 der 33 Mandate, ÖVP 6, FPÖ 5, NEOS 3, Grüne 2