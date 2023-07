Gemeindepaket am Prüfstand

Bei einem sommerlichen Treffen waren sich der NÖ Gemeindebundpräsident Johannes Pressl, Bezirksobmann Ferdinand Köck und Landtagsabgeordneter Martin Schuster einig, dass „das Gemeindepaket für eine bessere Neuaufstellung der politischen Verantwortungsträger sorgt und die Absicherung des politischen Nachwuchses dadurch gesichert ist: Mit der Anhebung der Bezüge, einer verbesserten Karenzgeldregelung und einer Nachzahlungsregelung für aus dem politischen Amt ausscheidende Funktionäre ist der Boden für qualifizierte Neueinsteiger aufbereitet. Schließlich brauchen wir die Besten, um sie für öffentliche Ämter zu begeistern.“

Köck für Photovoltaik auf denkmalgeschützten Häusern

Die Abschaffung der Interessentenbeiträge in der Tourismusfinanzierung und die Anhebung der Nächtigungstaxe sehen die ÖVP-Mandatare „als wichtigen Impuls für Investitionen in den Qualitätstourismus, der in Niederösterreich stark nachgefragt wird.“ Pragmatismus herrscht in puncto Denkmalschutz, dieser müsse „den Lebensrealitäten entsprechen und etwa Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Privathäusern und Betrieben ermöglichen um nicht zum Hemmschuh für den Klimaschutz zu werden“. Im Rahmen der NÖ-Kindergartenoffensive wünscht sich Köck „gemeindeübergreifende Projekte zum

Zweck der Kleinkinderbetreuung: Die Wahlfreiheit, die Familien die Vereinbarkeit von Heim und Beruf ermöglichen, muss gegeben sein.“ Kooperationen sehen Pressl und Köck auch als Schlüssel in der Gesundheitsversorgung, etwa „im Ausbau der Primärversorgungszentren, die die Qualität der Gesundheitsdienstleistung im niedergelassenen Bereich steigern und die Spitalsambulanzen entlasten“.

Weber wünscht sich mehr Gespräche mit Gemeindevertretern

Robert Weber, SPÖ Gemeindeverband Vertreter und Bürgermeister von Guntramsdorf, bedauert, dass „mit dem niederösterreichischen Gemeindevertreterverband (NÖ-GVV) von Seiten des NÖ-Gemeindebundes seit dem Schwarz/Blauen-Regierungsübereinkommen kaum mehr gesprochen wird: „Auf Bezirksebene arbeiten wir aus meiner Sicht jedoch sehr gut – über alle Parteigrenzen hinweg – zusammen.“

Die Anpassung der Bürgermeister-Bezüge war seiner Meinung nach „längst überfällig: Die Anforderungen an die Ortschefs sind stark gestiegen, diese Anpassung kann daher nur ein erster Schritt sein.“ Die Abschaffung der Interessensbeiträge und Anhebung der Nächtigungstaxe betreffe vor allem Tourismusgemeinden: „Dies ist ein lokales Thema und für den Bezirk Mödling durchaus interessant.“ Photovoltaik auf denkmalgeschützten Häusern kann sich Weber persönlich auch gut vorstellen. Die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit bei der Kinderbetreuung ist für ihn „ein Gebot der Stunde.“ Zu den Primärversorgungszentren merkt Weber an, dass diese „im Regierungsprogramm angeführt sind, wobei der Ausbau sehr schleppend vorangeht und diese nur im urbanen Raum entstehen werden.“