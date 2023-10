Jörgen Vöhringer legt alle Ämter zurück

Knalleffekt in der Kommunalpolitik: Vizebürgermeister Jörgen Vöhringer, ÖVP, legt nach 21 Jahren regionaler Verantwortung auf einen Schlag alle politischen Funktionen zurück. Für viele Außenstehende kommt dieser Schritt überraschend, hatte Vöhringer doch erst im Juni 2021 das Amt des Ortsparteivorsitzenden von Bürgermeister Ferdinand Köck übernommen und sich damit klar als nächster ÖVP-Kandidat für den Bürgermeistersessel positioniert.

Vöhringer selbst gibt an, sich „bereits im Sommer Gedanken darüber gemacht zu haben, wie alles weitergehen kann: Bei mir war die Luft draußen, die vielen Termine und Verpflichtungen haben mir keinen Spaß mehr gemacht, ich habe mich zu so mancher Veranstaltung eher hingeschleppt und wenig Freude dabei empfunden.“ Geblieben sei der Eindruck, dass „viele von mir erwartet haben, dass ich diese Rolle ausfülle und mich auch um das Bürgermeisteramt bemühe.“ Ende September zog sich Vöhringer eine Woche ins Kloster Pernegg zurück, zum Heilfasten und Nachdenken: „Dort ist mir relativ rasch, klar geworden, dass ich nicht weiterhin viele Wochenenden und Abende mit kommunalen Terminen zugepflastert haben möchte. Ich wollte einfach nicht mehr so weitermachen.“

Arbeitsbelastung ausschlaggebend

Hinzu kam, dass sich Vöhringer, der im Zivilberuf als IT-Projektleiter eines Unternehmens im Gesundheitsbereich arbeitet, auf beruflicher Ebene „neue positive Herausforderungen gesehen hat: Dem will ich mich nun verstärkt und konzentriert widmen. Die Doppelbelastung war mir einfach zu hoch.“ Vöhringer will sich in Zukunft völlig aus der örtlichen Politik raushalten: „Ich werde mich nicht an der Wahlkampagne beteiligen und auch keinen Einfluss darauf nehmen, wer mir in meinen Funktionen nachfolgen soll.“

Rückblickend ist Vöhringer stolz auf mehrere Projekte, die er „in die Gänge gebracht hat: Ich habe die Familienfreundliche Gemeinde initiiert, war an der Etablierung des E5-Programmes federführend beteiligt und habe auch die Energiegemeinschaft im Ort, die kurz vor dem Start steht, auf den Weg gebracht.“ Wichtige Anstöße habe er auch „in Richtung Ausbau der Kleinstkinderbetreuung und für das neue Gemeindezentrum gegeben: Ich war oft Zuhörer und Vermittler und hatte mit den anderen politischen Parteien eine durchwegs gute Gesprächsbasis.“

Unverständnis für die Landespolitik

Wenig vermissen wird Vöhringer „das ewige Gejammer und Hick-Hack bei so manchen Bauprojekten bzw. Straßenumgestaltungen und Baumfällungen. Irritiert war er auch von den Entwicklungen in der Landespolitik: „Wie es da weitergegangen ist, das schmeckt mir nach wie vor nicht und war mit ein Grund für meinen Rückzug.“

Weichenstellungen im November

Bürgermeister Ferdinand Köck hat bei seinem Vize „diese Überlastung beruflicher Natur bemerkt: Ich ziehe den Hut vor Jörgen Vöhringer, der sich eingestanden hat, dass er die politischen und beruflichen Beanspruchungen nicht mehr länger unter einen Hut bringt. Ich danke ihm vielmals für seine mehr als zwei Jahrzehnte lange Tätigkeit, die er der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt hat.“

Wer Vöhringer an der Spitze der Orts-ÖVP sowie in seiner Funktion als Geschäftsführender Gemeinderat nachfolgt, wird in der Oktober Sitzung des Gemeinderates bzw. in einer Vorstandssitzung der Partei am 22. November besprochen, dort sollen auch die Weichen für die Nachfolge Köcks gestellt werden. Der 62-Jährige wird nach der nächsten Gemeinderatswahl nicht mehr als Ortschef zur Verfügung stehen.