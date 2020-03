Das Polit-Quiz rund um die Fragen „Wer hat´s gesagt?“, „Wer hat´s NICHT gesagt?“, „Was hat der oder die als nächstes getan?“, oder, ganz einfach: „Wie blöd geht’s denn, bitteschön, überhaupt noch? Zwischen „Was war mei´ Leistung“, „Homo-Ehen zwischen Mann und Frau“ und eben dem Klassiker „Niemand nennt mich Mitzi!“ - die verrücktesten Politikerzitate in einem Kabarettprogramm.

Nikbakhsh & Oppitz öffnen dabei ein Tor zu einer Welt, die jenseits der menschlichen Vernunft existiert… und in der es interessante Phänomene zu beobachten gibt: Warum, zum Beispiel, sind es immer Kugelschreiber und Fruchtgummis, die im Wahlkampf verteilt werden und nicht praktischere Dinge wie Glasreiniger oder Zahnpasta?

Weshalb haben PolitikerInnen immer nur die selben drei Antworten parat, wenn Armin Wolf doch so viele andere Fragen für sie hätte? Und war das wirklich eine Leiche in einem Teppich, die eine Gruppe Nordkoreaner aus ihrer Botschaft in Wien getragen hat?

Nikbakhsh & Oppitz plaudern und blödeln über Machtmenschen, Mitläufer und Möchtegerns und entwerfen ein Bild dieser Spezies "Politiker", der mit jeder Wahl auf´s Neue die Macht anvertraut wird.