"Randalierer in der Badner Bahn" lautete der Einsatzgrund, der mehrere Polizeikräfte, darunter auch die "Schnelle Interventionsgruppe", Richtung Haltestelle Wiener Neudorf rasen ließ. Ebendort standen bereits der Zug, zwei Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma sowie ein Bediensteter der Wiener Lokalbahnen - und ein vorerst unbekannter Mann. Er soll beim Einsteigen in die Bahn an der Haltestelle „Neu Guntramsdorf“ die Eingangstüre mit der Hand eingeschlagen haben und stänkernd durch den Wagen gegangen sein. Der Mann hielt eine Bierdose in der Hand, war augenscheinlich alkoholisiert, Blut tropfte von der rechten Hand. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab und narrte die Polizisten, die ihn nach einem Ausweis fragten. Vielmehr wurde er zunehmend aggressiv, beschimpfte die Polizeibeamten - „Es Schwuchteln! Es A....löcher!“ -, bespuckte sie mehrmals und provozierte sie: „Schlag mich doch endlich!“ Der Mann, der schlussendlich als 31-jähriger Guntramsdorfer identifiziert werden konnte, wurde vorläufig festgenommen und angezeigt.