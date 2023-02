Blitzeinbruchsdiebstähle in Vösendorf & Wien geklärt: Fünf Festnahmen

Foto: LPD NÖ

Die unbekannten Täter haben am 17. Oktober 2022 in Wien 22. und am 3. November 2022 in Vösendorf, Bezirk Mödling, in die Geschäfte eingebrochen und zielgerichtet mehrere hundert Smartphones, auch aus versperrten Vitrinen, und Kameraobjektive gestohlen. Die Tathandlungen dauerten nicht länger als 120 Sekunden, dabei entstand erheblicher Sachschaden.

Durch umfangreiche Ermittlungen konnten Beschuldigte dieser mutmaßlichen Einbrecherbande ausgeforscht werden. Polizistinnen und Polizisten konnten am 10. Dezember 2022 vier rumänische Staatsbürger im Alter von 34, 36, 37 und 37 Jahren auf frischer Tat bei einem Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft in Vösendorf ertappen, wobei diese mehr als 300 Mobiltelefone gestohlen hatten.

Der 34-jährige und der 37-jährige Beschuldigte wurden am 10. Dezember 2022, gegen 04.40 Uhr, auf der S 1 im Tunnel Rannersdorf festgenommen. Der 36-jährige und der 37-jährige Beschuldigte flüchteten mit einem gestohlenen Pkw, an dem ebenfalls gestohlene Kennzeichentafeln montiert waren, von der S 1 in Richtung Rothneusiedl und ließen dort das Fahrzeug mit dem gesamten Diebesgut zurück. Das Fahrzeug wurde zwei Tage zuvor und die Kennzeichentafeln nachts zum 10. Dezember 2022 in Wien gestohlen.

Eine 36-jährige rumänische Staatsbürgerin holte die beiden Flüchtigen mit einem Taxi ab. Die Polizeibediensteten hielten gegen 07.45 Uhr das Taxi in Wien 10. an und nahmen die drei rumänischen Staatsbürger vorläufig fest. Bei Durchsuchungen der Fahrzeuge und ihrer Unterkunft in Wien fanden die Polizistinnen und Polizisten umfangreiches Beweismaterial sowie Diebesgut von den Blitzeinbruchsdiebstählen sowie gewerbsmäßigen Ladendiebstählen vor und stellten dies sicher.

Außerdem konnten die Ermittler noch einen flüchtigen 34-jährigen rumänischen Staatsbürger als weiteren Mitttäter ausforschen. Dieser wurde aufgrund eines Europäischen Haftbefehls am 19. Dezember 2022 von der rumänischen Polizei in Rumänien festgenommen und am 13. Jänner 2023 nach Österreich ausgeliefert.

Die Ermittler konnten den fünf männlichen Beschuldigten nachfolgende Straftaten zuordnen:

17.10.2022 – Blitz-ED in Wien 22.,

03.11.2022 – Blitz-ED in Vösendorf,

10.12.2022 – Blitz-ED in Vösendorf.

Bei diesen drei Einbruchsdiebstählen liegt der Wert des Diebesgutes bei etwa. 207.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt, jedoch beträchtlich.

Auch haben die Polizeibediensteten den sechs Beschuldigten zahlreiche Ladendiebstähle in Wien zugeordnet und Diebesgut (vor allem Kleidungsstücke) im Wert von etwa 10.000 Euro sichergestellt, das den geschädigten Geschäften bereits wieder ausgefolgt wurde.

Bei der Einvernahme zeigten sich die Beschuldigten teilweise geständig. Die fünf männlichen Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die do. Justizanstalt eingeliefert. Die weibliche Beschuldigte wurde angezeigt.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.