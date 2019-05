Crayfish und O’Bros: Hip-Hop in Maria Enzersdorf .

Im Zuge der "Langen Nacht der Kirchen" findet am Freitag, 24. Mai ab 19.30 Uhr das Konzert der beiden Bands Crayfish und O’Bros Hip-Hop in der "Zum Heiligen Geist" Kirche in der Südstadt, Theißplatz 1 statt.