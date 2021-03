Christian Fröhlich ist mit jeder Faser seines Körpers Feuerwehrmann. Geboren in Gols am Neusiedlersee hat er sich schon als Bub mit der Faszination für die Feuerwehr „infiziert: Die Arbeit hat mich interessiert, ich war, so oft es ging, mit von der Partie – eine Jugendfeuerwehr gab es aber erst ab 15.“

Nach einem Zwischenstopp bei der Stadtfeuerwehr Hainburg übersiedelte Fröhlich 2001 der Liebe wegen nach Gumpoldskirchen. Von 2011 bis Jänner war er als stellvertretender Kommandant im Einsatz, um dann das Kommando von Richard Feischl zu übernehmen. Dieser steht der Truppe „erfreulicherweise weiterhin mit Rat und Tat zur Seite“.

An der FF Gumpoldskirchen, die mehr als 90 Mitglieder zählt, schätzt der 44-Jährige vor allem die Loyalität und den guten Zusammenhalt: „Kameradschaft wird bei uns sehr hochgehalten. Wir sind wie eine große Familie, man hält zusammen.“

Rund 100 Einsätze pro Jahr bewältigen die Freiwilligen, bei denen auch Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP, sowie drei erwachsene Frauen im Aktivdienst und zwei Mädchen in der Feuerwehrjugend mit dabei sind. Die Truppe ist auch am Katastrophenhilfsdienst des Bundes beteiligt. „Dort stellen wir das Zugskommando des ersten Zuges“, erklärt der Kommandant, dem auch die Nachwuchsarbeit wichtig ist: „Wir werben aktuell wieder massiv um neue Mitglieder.“

Im Jänner wurde Fröhlich, der im Brotberuf bei einer Betriebsfeuerwehr im Bezirk Gänserndorf arbeitet, zum neuen Kommandanten gewählt. Die Arbeit im Schichtdienst ermöglicht dem Hundebesitzer die Wahrnehmung zahlreicher Termine und Verpflichtungen bei den Freiwilligen im Heimatort.

Einen ersten Vorgeschmack der allgegenwärtigen Erreichbarkeit gab es bereits am ersten Tag in der neuen Funktion: „Mein Telefon hat von der Früh bis in die Nacht durchgeläutet. Es waren viele Gratulanten dran, ich wurde aber auch schon mit ersten Anliegen konfrontiert.“

Angst vor dem Feuer hat der frischgebackene Feuerwehrkommandant keine, „aber gebührenden Respekt“.