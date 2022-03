Bindeglied zwischen Justiz & Ministerium: 10 Jahre "CSI Mödling"

Tatsächlich: 2012 - also vor zehn Jahren, nahm das „DNA-Labor“ den Betrieb als Expositur des Universitätsklinikums St. Pölten auf.

DNA-Spuren sind vor allem bei der Aufklärung von Gewalt-, Sexualverbrechen und Einbrüchen immens wichtig, ebenso wie rasche Ergebnisse. Mit der Leitung des Labors in Mödling ist nach wie vor die Mödlingerin Christa Nussbaumer betraut. Die "Jeanne d‘Arc der Polizei“, wie sie Ex-Landespolizeichef Franz Prucher bezeichnete. „Die Täter fürchten sie. Wenn sie vor Gericht auftritt, bilden sich Schweißperlen auf der Stirn der Angeklagten.“

Nach wie vor wird in der Robert Koch-Gasse mit dem Schwerpunkt "Molekularer Pathologie" auf internationalem Spitzenniveau geforscht und ermittelt, wovon sich Justizministerin Alma Zadic, Grüne, und Innenminister Gerhard Karner, ÖVP, höchstpersönlich ein Bild machen konnten.

"Unser Mödlinger CSI-Labor fungiert quasi als Bindeglied zwischen Justiz und Innenministerium", betonte Hintner anlässlich des hohen Besuchs: "Was in Fernsehkrimis und Tatorten gespielt wird, ist in Mödling faktenbasierende Realität und tägliche Praxis: über DNA Analysen Verbrechen aufzuklären."

