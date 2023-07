Mahnende Gedenktafel in Kaltenleutgeben erneuert

Der Predigerstuhl (ein Felsen) liegt im Naturpark Föhrenberg und ist Teil der Gemeinde Kaltenleutgeben. Auf der nach dem Felsen benannten Predigerstuhlwiese fand am 15. Juli 1934 eine Veranstaltung von Mitgliedern der damals bereits verbotenen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei statt. Etwa 3.000 Sozialdemokratinnen und -demokraten trafen einander als Wanderer und Spaziergänger getarnt zur Kundgebung. Kaum hatte Rosa Jochmann ihre Rede begonnen, erschossen faschistische Schutzkorpsleute und Gendarmen aus dem Hinterhalt die beiden jungen Arbeiter Richard Lehmann und Hans Fröhlich aus Wien-Liesing. Ein Gedenkstein am Beginn des Weges zum Predigerstuhl erinnert an die tragischen Ereignisse.

Eben jene Gedenktafel wurde in letzter Zeit immer wieder beschmiert und verschmutzt. Nach einem neuerlichen Vandalismusakt wurde die Tafel jetzt von der SPÖ Bezirk Mödling neu gestaltet. Im Rahmen einer feierlichen Kundgebung erinnerten SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Hannes Weninger und Gerald Netzl, Bundesvorsitzender der Freiheitskämpfer, an die dramatischen Ereignisse. „Der Gedenkstein im Wienerwald soll erinnern und mahnen“, betonte Weninger dabei.