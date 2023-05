Ein Niavarani im Stadttheater Mödling

Die turbulente Verwechslungskomödie nach dem erfolgreichen französischen Spielfilm „Cherchez la femme“ bietet einerseits Spaß à la „Manche mögen‘s heiß„ oder „Charleys Tante“, behandelt aber auch durchaus ernste Themen wie Recht und Religion, Erinnerung und Trauma, Asyl und Exil, oder die Stellung der Frauen im Islam. Für Inszenierung und Raum zeichnet Marcus Ganser verantwortlich.

Zum Stück: Alexander und Leila studieren Politikwissenschaften und sind frisch verliebt. Gemeinsam wollen sie in New York ein Praktikum bei der UNO absolvieren. Doch Leilas Bruder Amir kommt als erzkonservativer Moslem von einem Jemen-Aufenthalt zurück und will seine Schwester nicht als „westliche Frau“ und schon gar nicht mit einem Liebhaber akzeptieren. Alexander und Leila bleibt keine Wahl: Unter einem Niqab getarnt als Leilas neue beste Freundin trifft sich Alexander weiterhin mit seiner Geliebten. Doch bald es gibt das nächste Problem: Amir verliebt sich in die geheimnisvolle Scheherazade mit den wunderschönen Augen, die ihm die Welt der Poesie und der islamischen Mystik eröffnet.

Es spielen Konstanze Breitebner, Soi Schüssler; Curdin Caviezel, Paul Graf, Daniel Keberle, Mirkan Öncel, Onur Poyraz, Onur Çağdaş Şahan und Manfred Stalla. Premiere ist am Dienstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr, weitere Termine gibt es bis 20. Mai.

stadttheatermoedling.at

