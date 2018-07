Autor und Regisseur Norbert Holoubek lobte vor allem das junge – „von den fast 30 Darstellern ist kaum einer über 18“ – Ensemble, das „seit April am Proben war. Was ihr leistet, ist sensationell“. Norberto Bertassi, teatro-Gründer, Intendant und gemeinsam mit Walter Lochmann für die Musik verantwortlich, hätte sich „vor 20 Jahren, als ich mit teatro in Mariensee begonnen habe, nicht gedacht, dass ich einmal auf dieser wunderbaren Bühne stehen werde. Heute ist ein Glückstag, für mich einer der schönsten Momente im Leben“. Er verbeugte sich vor dem gesamten Team und bedankte sich auch bei den Sponsoren, „die großes Vertrauen in mich gesetzt haben“.

Unter anderem vor Mödlings Stadtchef Hans Stefan Hintner, der vor acht Jahren – damals wechselte das Teatro von der Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf nach Mödling – noch nicht euphorisch reagierte: „Ein Mann mit Ideen und ohne Geld stand vor mit – da bin ich immer skeptisch.“ Doch bald war Hintner klar, dass Bertassi an „Charme, Elan und Kreativität kaum zu überbieten ist. Und wie er die Talente mitreißt und sie zu wahren Profis macht, ist toll“.

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gab dem Teatro-Team in Begleitung ihrer Töchter Anna und Larissa die Ehre. Sie gab auch vor, das Erfolgsgeheimnis des teatro-Gründers zu kennen. „Kompetenz, Herzblut und Tränen, das alles macht Norberto Bertassi so beliebt.“ Unter anderem von der Uraufführung begeistert waren Mikl-Leitners Tochter Anna, die „Alice“ Nina Hafner kennt, Elfriede Ott, Thomas Schäfer-Elmayer, Zauberer „Tony Rei“ Anton Heinrich Reisner, Volker Piesczek mit seinen Kindern, dafür ohne Eva Glawischnig, Schauspielerin Susanna Hirschler sowie „Stimme“ Frank Hoffmann.

Übrigens: Wegen der großen Nachfrage gibt es am 31. Juli um 18 Uhr sowie am 4. August um 14 Uhr gibt es zwei Zusatzvorstellungen.