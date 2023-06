Premiere in „Elisabeth“: Moritz Mausser aus Baden wird zum Erzherzog

Von 29. Juni bis 1. Juli steht erneut der Musical-Welthit „Elisabeth“ mit dem Orchester der Vereinigten Bühnen Wien und in hochkarätiger Besetzung am Programm. Neben Maya Hakvoort in der Titelrolle wird auch Newcomer Moritz Mausser zu sehen sein, der ab Herbst als „Hans/Falco“ in der VBW-Weltpremiere von „Rock me Amadeus - Das Falco Musical“ auf der Bühne stehen wird.

Moritz Mausser aus Baden, der künstlerisch bei teatro in Mödling den Durchbruch geschafft hat, springt für Anton Zetterholm ein, der kurzfristig aus persönlichen Gründen absagen musste. VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck „freut sich sehr, dass Moritz Mausser in diesem Jahr erstmals als Erzherzog Rudolf in unserer semikonzertanten Fassung von Elisabeth auf der Bühne stehen wird. Unsere großartige Besetzung und das wunderbare VBW-Orchester werden an diesen drei Terminen für eindrucksvolle und außergewöhnliche Konzertabende in der schönsten und wohl passendsten Kulisse für dieses Musical überhaupt sorgen und den Geist der österreichischen Kaiserin wieder auferstehen lassen.“

Seit der Uraufführung 1992 begeistert das Erfolgsmusical Elisabeth das Publikum auf der ganzen Welt mit Spielserien in Belgien, China, Finnland, Deutschland, Ungarn, Italien, Japan, den Niederlanden, Südkorea, Schweden und der Schweiz in insgesamt acht Sprachen und zog international über 12 Millionen Besucher in ihren Bann. An drei Terminen ist das berühmte Musical als großes Open-Air-Konzert im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn zu erleben.