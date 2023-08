Premiere Mit Tango durch den Gottesdienst tanzen

Gabi und Willi Hillinger setzten mit ihrem Tangotanz in Münchendorf während der Messe neue Akzente. Foto: Joe Leutner

D ie Pfarre Münchendorf war immer schon etwas „anders“, was die Gestaltung der Gottesdienste betrifft. Doch was am Freitag geschah, war auch für Diakon Helmut Schriffl eine Premiere.

Gabi und Willi Hillinger standen als Tango tanzendes Paar stand im Mittelpunkt des Gottesdienstes, der dadurch eine neue Dimension erfuhr. Schriffl erläutert: „Es gab einen Musik- und Textblock, dann tanzten Gabi und Willi Tango.“ Der erste Tango war der „Tango Pathetique“ und wurde nach dem Lied „Manchmal feiern wir“ getanzt. Danach fogte ein Text mit Antworten frei nach Ernesto Cardenal und das Lied „Wie ein Traum wird es sein“. Danach folgte der „Tango Lunaire“, nach dem der Text „Lasst und leidenschaftlich leben“ vorgetragen wurde. Der „Tango Lieblich“ setzte den tänzerischen Schlusspunkt in der Messe selbst. Nach dem Abschlusslied „Unser Leben sei ein Fest“ luden Gabi und Willi die Messbesucher in den Sitzkreis zum Mittanzen ein. Künstlerische Textfreiheit beim Bibelwort Vorbereitet wurde die heilige Messe nicht nur von Diakon Helmut Schriffl und dem Tango-Tanzpaar Gabi und Willi, sondern auch von Sabine Leutner und Astrid Grasneck. Die Messbesucher waren zahlreich erschienen und folgten dem Programm des Abends mit Spannung. Nicht nur die Tangotänze machten diesen Gottesdienst zu einem Ereignis. Dazu trugen auch biblische Texte des nicaraguanischen Dichters, katholischen Priesters und sozialistischen Politikers Ernesto Cardenal bei, komplettiert mit einer aramäischen Version des Gebets „Vater unser“. Musikalisch standen drei moderne Kirchenlieder auf dem Programm, einfühlsam begleitet von den Musikern Sabine Leuter, Gitarre, Astrid Grasneck und Herta Stampfer auf den Flöten. Sie alle bildeten den passenden Rahmen für die Tangotänzer Gabi und Willi Hillinger, die sich schwungvoll inmitten des Sitzkreises bewegten. In der anschließenden Agape gab es genug Themen zum Austausch und der Abend wurde sehr lang.