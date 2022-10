Premiere Stadttheater Mödling: Saisonstart mit "Liebelei"

D as 1895 am Burgtheater uraufgeführte Stück brachte Arthur Schnitzler den Durchbruch als Bühnenautor. Am Dienstag, 11. Oktober um 19.30 Uhr, hat "Liebelei" - Regie: Rüdiger Hentzschel - im Stadttheater Mödling Premiere.