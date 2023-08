Perchtoldsdorf: THEO bringt „Die Schöne und das Biest“

Die Geschichte von der schönen Belle und dem Biest wurde mehrfach verfilmt. Denn die Botschaft ist klar: Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Man sieht nur mit dem Herzen gut.

Um ihren Vater zu retten, begibt sich die schöne Belle freiwillig in die Gefangenschaft eines monströsen Biestes in einem verwunschenen Schloss. Trotz seines abschreckenden Äußeren entpuppt sich ihr Gastgeber mehr und mehr als freundlich und gutherzig. Sie beginnt zu ahnen, dass hinter der Fassade desBiests jemand anderes stecken muss. Mit wunderschöner Musik und Gesang zeigt das unterhaltsame Stück für die ganze Familie, dass es sich immer lohnt, nicht nach dem äußeren Schein und dem ersten Eindruck zu urteilen. Isabella Kubicek spielt die Belle, der Prinz wird von Jakob Griessner dargestellt. Iris Pollak tritt als Fee und Schwester in Erscheinung, Gerhard Dorfer als Haushofmeister und Vater. Madame Divine, so wie der Name schon sagt eine Diva, gibt Barbara Edinger. Die Regie und die Produktionsleitung liegen in den bewährten Händen von Birgit Oswald.

Die Aufführung findet bei Schönwetter Open Air im Garten des Kulturzentrums statt. Gespielt wird von Donnerstag, 24. August bis Sonntag, 24. September. Aufführungsbeginn ist jeweils um 16.30 Uhr.

Kartenbestellung unter https://shop.eventjet.at/theo