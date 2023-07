Verfall ist nicht zu stoppen

Carl Prenninger (1829 bis 1902) war ein Eisenbahnfachmann, Baudirektor der Südbahngesellschaft und später sogar für die gesamtösterreichische Bahnerhaltung und -aufsicht zuständig. Unter seiner Leitung wurden unter anderem die Lokalbahn Mödling – Hinterbrühl, die Drautal- und die Arlbergbahn realisiert. Prenninger ist Ehrenbürger von Wiener Neudorf und Hinterbrühl, in Wiener Neudorf, wo er auch begraben wurde, ist zudem eine Straße (im Bereich Fabriksgasse – Heinrich Horny-Straße) nach ihm benannt.

Ein anderes Erinnerungsstück an den Eisenbahn-Experten wird in den nächsten Wochen allerdings verschwinden: die „Prenninger-Villa“ in der Laxenburger Straße 42. Das altehrwürdige Gebäude sei in den vergangenen Monaten von Architekten und Fachfirmen untersucht worden, berichtet Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, eine grundlegende Sanierung würde weder den gewünschten Erfolg zeigen, noch für die Eigentümer finanziell zu stemmen sein. „Spätestens die Regenfälle im Frühjahr haben wegen des seit Jahrzehnten undichten Daches schwere, nahezu unreparierbare Schäden in fast allen Räumen hinterlassen“, weiß der Ortschef.

Man müsse sich daher damit abfinden, dass „wir von einem der sicherlich schönsten und bekanntesten Gebäuden unseres Ortes Abschied nehmen müssen“, ist Janschka Realist. Der Abbruch soll noch im August starten.

Aufschreie in den Sozialen Medien sind nicht ausgeblieben: Nein, die Gemeinde werde das Grundstück nicht kaufen, das Gebäude stehe nicht unter Denkmalschutz, betonte Janschka, auch die vorgeschlagene Nutzung als „Museum für Industriegeschichte“ werde „eher nicht im Interesse der Eigentümer liegen“. Das Grundstück inklusive Baumbestand werde aber „erhalten bleiben und weiterhin gepflegt werden“, ist der Bürgermeister zuversichtlich. Baupläne wurden bislang keine eingereicht.

Fix ist, dass an einem weiteren Denkmal nicht gerüttelt werden wird: an der 1884 von Hermine und Carl Prenninger gestiftete und in unmittelbarer Nähe zur Villa im Bereich der Linkegasse-Brücke errichteten Kapelle; sie ist denkmalgeschützt.