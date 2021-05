Nach einer Corona-bedingten Zwangspause starten im Mai die Salonkonzerte im Münchendorfer Musiksalon 2021. Sieben abwechslungsreiche Konzerte stehen dieses Jahr auf dem Programm, auch junge Nachwuchskünstler werden wieder ihr Talent zeigen. Die Jugend startet den Konzertreigen am 30. Mai. Es konzertieren junge Menschen aus Münchendorf und Umgebung, die die Freude am Musizieren auch in Corona-Zeiten nicht verloren haben.

Am 18. Juni spielt das Ensemble Trisonante – gemeinsam mit dem Tenor Gernot Heinrich – Klaviertrios und Lieder von Schubert und Beethoven. Dieses Konzert wird vom renommierten Pianisten des Altenberg Trios, Claus Christian Schuster, moderiert.

Nicht nur für das junge Publikum gibt es am 27. Juni Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ mit Vogelgezwitscher und Sommerwinden und einem Puppenspiel von Aristea Caridis. Gastgeberin Hanna Neves freut sich schon auf die Konzertbesucher im Münchendorfer Musiksalon in der Himberger Straße 4.

www.meinkonzert.org