Kaplan Ndudi feierte mit einer afrikanischen Messe

Izuagba hat vor seiner Priesterweihe Philosophie, Theologie, Journalismus, Betriebswirtschaft und Bildungsmanagement studiert. Für ein weiteres Theologiestudium mit dem Schwerpunkt „Spiritualität im Bereich Meditation und Heilung" ist er nach Österreich gekommen - und geblieben. Er lebt in Stift Heiligenkreuz. Gemeinsam mit Pfarrer Thomas Maria Margreiter ist er seit Herbst des Vorjahres als Aushilfskaplan in Sulz im Wienerwald tätig.

Sein 9-jähriges Priesterjubiläum feierte Father Ndudi in der Pfarrkirche mit einer afrikanischen Messe und einer anschließenden Agape vor der Kirche. Trotz spontaner, kurzfristiger Einladung war die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Begeistert folgten die Anwesenden der afrikanischen Messe und den in Ibo-Sprache (eine Region in Nigeria) gesungenen und von Trommeln begleiteten Gesängen. Ndudi erfreut sich in der Gemeinde großer Beliebtheit, seine Co-Zelebranten waren Josef Okoli und Joshua Obiekezie. Den gemütlichen Abschluss fand die Feier im Garten des Pfarrhofes bei einem Buffet, bei dem österreichische und afrikanische Speisen gereicht wurden.