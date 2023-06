Bundessiegerin und ihre Faszination zur Oboe

prima la musica ist der größte österreichische Jugendmusikwettbewerb für klassische Musik, bei dem Kinder und Jugendliche (bis 21 Jahre) solo oder im Ensemble in verschiedenen Instrumentenkategorien und Altersgruppen antreten. Der Wettbewerb wird jährlich auf Landes- und Bundesebene durchgeführt. Die besten Teilnehmenden des Landeswettbewerbes werden anschließend zum Bundeswettbewerb eingeladen.

Im Speziellen wurden niederösterreichische Musikerinnen und Musiker mit fünf von zwölf ersten Preisen in der Wertungskategorie Oboe (Solo) ausgezeichnet. Besonders hervorgetan haben sich vier Musikerinnen und Musiker, die zu Bundessiegerinnen und -siegern gekürt wurden, darunter Lucia Naima Wuinovic aus der Musikschule der Marktgemeinde Wiener Neudorf.

Das 17-jährige Talent war von der Oboe schon immer begeistert. Auch, wenn es in der (Bläser-)Volksschulklasse in der Babenbergergasse in Mödling „damals keine Oboen gab, weil das Instrument als zu kompliziert gegolten hat. Mich aber hat die Faszination gepackt. Anfangs habe ich jede Woche ein kurzes Stück für meine Lehrerin komponiert, inszeniert mit bunten Tiergesichtern als Notenköpfe und kurzen Texten“, erinnert sich Wuinovic. „Mit der Zeit wuchs mein Ehrgeiz. Mit allerlei verschiedenen Etüden und Stücken pro Woche machte ich weitere Fortschritte. Auch die Erfahrung in Ensembles durfte nicht fehlen. Ich spielte in einem Holzbläserquintett, Trios und zahlreichen Orchestern, bei Messen, Vernissagen, Eröffnungen von Kulturtagen und den unterschiedlichsten Konzerten.“

Besonders dankbar ist die frisch gebackene Bundessiegerin auch „meiner Lehrerin in der Musikschule Wiener Neudorf, Heike Sauer-Chalier. Sie hat Ideen für neue Projekte und Wettbewerbe und ist mir eine unglaubliche Unterstützung“. Auch das Talente-Förderprogramm des Landes NÖ mache es möglich, „eine erhöhte Anzahl von Unterrichtsstunden zu bekommen“. Dem nicht genug, feilt Wuinovic an ihre Oboe-Fertigkeit im Musikgymnasium Wien, besucht Klavierunterricht und nimmt an Workshops der Musikuniversität, wie beispielsweise Rohrbau, Komposition oder Auftrittscoaching, teil.

Wuinovic nimmt seit 2016 jährlich bei prima la musica teil und „wurde jedes Mal zum Bundeswettbewerb weitergeleitet“, ist Mitglied im Jugendsinfonieorchester NÖ und verfügt über das Leistungsabzeichen in Gold des Österreichischen Blasmusikverbands.

Konkrete berufliche Zukunftspläne hat Wuinovic „noch nicht eindeutig festgelegt. Momentan studiere ich schon im Vorbereitungslehrgang auf der Musikuni. Zusätzlich interessiere ich mich aber noch für andere Studiengänge. Ich möchte meine Zukunft etwas breiter fächern, weshalb ich über das Musikstudium hinaus aktuell noch Jus anvisiere“.

Sauer-Chalier ist begeistert: „Lucia Wuinovic lernt seit September 2015 bei mir an der Musikschule Wiener Neudorf. Ihr großes Talent hat sich gleich bemerkbar gemacht. Sie kommt mehrmals die Woche zum Unterricht zu mir, zusätzlich hat sie wöchentlich Unterricht bei Prof. Hörth an der Musikuniversität.“ Für Lehrer seien „solche Ausnahme-Schüler eine große Freude. Die Fortschritte sind einfach immens. Besonders bei diesen Kindern gilt es, gut die Balance zwischen Über- und Unterforderung zu finden. Im Moment gelingt es uns jedenfalls sehr gut“, ist Sauer-Chalier zufrieden.