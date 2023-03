Mödling: 31 Talente aus der Beethoven-Musikschule zeigen ihr Können

Noch bis Donnerstag, 9. März findet in St. Pölten der Musikwettbewerb „prima la musica“ statt. Nicht ohne Beteiligung der Beethoven-Musikschule: „Wir haben in einem internen Auswahlverfahren 31 Schülerinnen und Schüler von 7 bis 18 Jahren ausgewählt“, erzählt Direktor Reinmar Wolf. Dabei konnten die Kinder und Jugendlichen zeigen, dass „sie schon sehr fleißig geprobt haben und nun fit für die Teilnahme am Wettbewerb sind“. Unter anderem waren auch Instrumente zu hören, welche die Stadtgemeinde Mödling extra für derartige Anlässe angeschafft hat, wie eine akustische Bassgitarre oder eine Alt-Querflöte.

Preisträger-Konzert ist bereits terminisiert

„Wir sind natürlich stolz auf unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denn sie und ihre Lehrkräfte haben viel Zeit und Herzblut in die Vorbereitung gesteckt“, betont Wolf. Nicht nur der Musikschulleiter hofft auf viele ausgezeichnete und von der Jury entsprechend honorierte Darbietungen. Fix ist ein Termin: Am Freitag, 24. März um 19 Uhr, wird es im Festsaal der Beethoven-Musikschule das obligate Preisträger-Konzert geben.

