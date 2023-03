Mödlinger Talente holen 8 Tickets für den Bundeswettbewerb

Reinmar Wolf, Leiter der Beethoven-Musikschule Mödling, bedankte sich bei allen Schülerinnen und Schülern, die „viel Freizeit geopfert, Auftrittserfahrung gesammelt und Zielstrebigkeit bewiesen haben“ sowie bei den Eltern, für die „viele Sonderproben, Transportdienste, Kosten für Musikschule und Instrumente“. Dank des Engagements der Lehrkräfte seien auch die Ziele der Musikschule erreicht worden: „Das Erkennen und Fördern von besonderen Talenten, die Vorbereitung auf Wettbewerbe, auf den professionellen Musikerberuf und die Aufnahmeprüfung an Konservatorien und Universitäten.“ Der Wettbewerb war „für alle ein Erlebnis. In St. Pölten hat man keine Konkurrenz, sondern gegenseitiges Daumenhalten gespürt. Ich habe den Eindruck, dass das Niveau von Jahr zu Jahr steigt, alle Preise mussten hart erspielt werden“, bilanzierte Wolf. Das traditionelle Preisträgerkonzert geht am Freitag, 24. März um 19 Uhr im Saal der Musikschule über die Bühne.

Wettbewerbsniveau sehr hoch

Für Maria Jenner, Direktorin der Franz Schmidt-Musikschule Perchtoldsdorf, ist es unüberhörbar: „Das Wettbewerbsniveau ist generell sehr hoch. Es ist für die talentierten Schülerinnen und Schüler wichtig, auch andere Teilnehmer zu hören, um sich entwickeln zu können. Ich persönlich freue mich über die Preise aller Schülerinnen und Schüler und empfinde schon die Teilnahme am Wettbewerb als großen Erfolg. Die Freude über zwei Weiterleitungen zum Bundeswettbewerb ist besonders groß.“

Auch die „musikalischen Momente im Alltag“ zählen

Auch Robert Rother, Leiter der Musikschule Wiener Neudorf, ist stolz auf seine Schützlinge: „Schülerinnen und Schüler für einen Wettbewerb vorzubereiten, ist für die Lehrenden immer ein Balanceakt. Die Auswahl des Programmes und die zeitliche Planung des Übungsprozesses erfordern viel Know-how und Gespür. Die Schülerinnen und Schüler so zu begleiten, dass die Freude an der Musik Hand in Hand mit der Virtuosität, die ein Wettbewerb erfordert, geht, ist auch heuer wieder gelungen.“ Als Musikschulleiter habe er nicht nur große Freude am Wettbewerbserfolg, „sondern auch an den kleinen musikalischen Momenten im Alltag. Die Qualität, die hier jeden Tag gelingt, hat ihren Ursprung auch darin, dass unser Team so gut zusammenarbeitet, sich gegenseitig motiviert, unterstützt und nicht nur bestmöglich kooperiert, sondern es auch versteht, die gelungene Arbeit miteinander zu feiern“.

Lehrerin Julia Kräuter gratulierte dem "Harfendrillinge"-Trio Celia Bahr, Isabel Wiesinger und Laurin Pöcheim: 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb. Foto: Musikschule Perchtoldsdorf

Zoe Huijers, Ausnahmetalent der Beethoven-Musikschule an der Blockflöte. Foto: Reinmar Wolf

Das Trio "Kasephi" mit Philipp Zwainz, Sebastian Ruzicka und Katarina Janjic ist beim Bundesbewerb in Graz mit dabei. Foto: Reinmar Wolf

