Medizinische Anlaufstelle „Wienerwald“ vor Eröffnung

Die Kooperation zwischen Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK), Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), der Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) sowie Land Niederösterreich und Ärztekammer Niederösterreich zeigt Wirkung: Insgesamt profitieren bereits rund 70.000 Patientinnen und Patienten von diesem zukunftsweisenden Modell der Gesundheitsversorgung, das mehrere Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen sowie Kolleginnen und Kollegen diverser Gesundheitsberufe unter einem Dach vereint. Grundsätzliche sind die PVEn wochentags zwölf Stunden erreichbar, nur in Breitenfurt gibt es bis zur Fertigstellung des in Planung befindlichen Neubaus noch kürzere Öffnungszeiten (Montag 8 bis 14 Uhr, Dienstag bis Freitag 8 bis 20 Uhr).

Aus der Gruppenpraxis von Peter Klar, Julia Saleta und Christian Pickem „Ärztezentrum Wienerwald“ in der Hauptstraße 111 in Breitenfurt wird das „Primärversorgungszentrum (PVZ) Wienerwald“. Weitere Ärzte unterstützen das Team. Mit Schwerpunktsetzung auf Akutversorgung, Digitalisierung, langen Öffnungszeiten und einem umfangreichen Leistungsspektrum will man die Versorgung der Patientinnen und Patienten sukzessive ausbauen. Für die Startphase besteht das erweiterte Team der PVE in Breitenfurt aus den Berufsgruppen Hebamme und Physiotherapie. Nach dem Umzug in den zu errichtenden Neubau an derselben Adresse werden auch Fachleute der Gesundheitsberufe Wundmanagement, Diätologie, Ergotherapie sowie ein Case-Care-Management und Sozialarbeit zugegen sein. Dann sollen auch die in der Startphase an Montagen reduzierten Ordinationszeiten auf die Erreichbarkeit von 8 bis 20 Uhr erweitert werden. Zusätzlich soll die Ordination im Endausbau auch an Wochenenden und Feiertagen geöffnet sein.

Neben der allgemeinmedizinischen Basisversorgung liegt ein besonderer Schwerpunkt des PVZ Wienerwald in der Notfallmedizin und der Versorgung am Wohnort des Patienten, vor allem durch Hausbesuche. Zudem legt man auch Wert auf Digitalisierung bzw. telemedizinische Angebote, um das Patientenmanagement und die Versorgungsprozesse zu unterstützen.

„Mehr Gesundheit für weniger Geld“

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, ist der Ausbau der Zentren ein wichtiger Schritt „für die beste Gesundheitsversorgung unsere Landsleute“, NÖGUS-LAndesrat Christoph Luisser, FPÖ, hofft, dass die PVEn dazu führen, dass „sich der Arzt wieder mehr Zeit für seinen Patienten nehmen kann. Das schafft Vertrauen und verbessert sowohl die Diagnosen als auch die Behandlung“. Und es gebe dank der PVEn „mehr Gesundheit für weniger Geld.”

Die Vorsitzenden des Landesstellenausschusses der Gesundheitskasse, Norbert Fidler und Robert Leitner, sind hoch erfreut, „mit wie viel Energie und Pioniergeist die zum Teil sehr jungen Medizinerinnen und Mediziner und die Mitwirkenden aus den Gesundheitsberufen an die Aufgabe herangehen, und diesem innovativen Modell zum Durchbruch verhelfen. Die Menschen erhalten wohnortnah umfassende Gesundheitsdienstleistungen aus einer Hand: von der ärztlichen Versorgung über therapeutische Unterstützung und Beratung bis hin zur Gesundheitsförderung und Prävention und Sozialberatung.

„Normale“ Ordinationen bleiben unverzichtbar

Harald Schlögel, Präsident der Ärztekammer für NÖ, sieht die PVEn als „sehr gute Ergänzung zu den vielen engagierten Einzelordinationen und Gruppenpraxen. Für die Bevölkerung ideal sind die ganzjährig langen Öffnungszeiten, auch zu Tagesrandzeiten. Was uns besonders freut, ist, dass bisher keine negativen Veränderungen bei den umliegenden Ordinationen festgestellt wurden, was die gute Eingliederung der PVE bestätigt“. Dennoch wolle er auf eines hinweisen: „Nach wie vor erfolgt der Großteil der Primärversorgung in allgemeinmedizinischen Einzelordinationen und Gruppenpraxen. Selbst wenn die gewünschte Anzahl an Primärversorgungseinheiten in Betrieb ist, können diese nur rund 12 Prozent der Bevölkerung versorgen. Die restlichen 88 Prozent werden auch weiterhin in klassischen hausärztlichen Ordinationen versorgt.“

www.pvw.at