Laxenburger SZENioren gehören auf die Bühne

Eigentlich hätte es bereits 2020 losgehen sollen, doch die Pandemie machte den ambitionierten Plänen einen Strich durch die Rechnung. „Aber jetzt sind wir wieder bereit, die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Sketchen und gespielten Witzen zu unterhalten“, freut sich Neuber. Neun kurze und humorvolle Stücke führt die Gruppe am 24. und 25. November jeweils um 19 Uhr im Laxenburger Bildungscampus auf. Thematisch wird es kunterbunt, betont Neuber. Im Vordergrund stehe, „das Publikum gut zu unterhalten“. Das SZENioren-Motto lautet „Theaterspielen für die Leichtigkeit im Alter“, die Gruppe ist offen für Seniorinnen und Senioren, „die gerne in einer netten Gemeinschaft ihre schlummernden Talente wecken und ausprobieren möchten“, hofft Neuber auf Verstärkungen.

Die Proben finden jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr im Gemeindesaal statt. Die Akteure können sich „in sanftem Theatertraining grundlegende Bühnenfertigkeiten aneignen, in Rollen schlüpfen, verschiedene Verhaltensweisen ausprobieren, neue Seiten an sich entdecken und eigene Lebenserfahrungen einbringen“, macht Neuber Lust aufs Mitmachen. „Jeder kann sich nach eigenen Möglichkeiten beteiligen, ob auf oder hinter der Bühne. In erster Linie soll das Theaterspiel Freude vermitteln.“

Eintritt frei. Sitzplatzreservierungen unter 0664/536 33 12 und weninger.stb@kabsi.at