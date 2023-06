Die wilde Gerste auf Mödlings Grünflächen verärgert Hundebesitzer

Die Mödlingerin Dagmar Kristof stört sich nicht nur daran, dass viele Grünflächen aufgrund des Ährenwuchses ungepflegt aussehen. Davon gehe auch eine Gefahr für Hunde aus. Sie merkt an: „Die Grannen (Schliafhansln) sind gefährlich für Hunde, da sich diese im Fell verfangen, in die Haut eindringen oder durch die Atemwege bis in Lunge wandern können. Die Folgen sind schmerzhaft für Hunde, die Grannen können Operationen nach sich ziehen und sogar tödlich enden.“

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, hat Mitte Mai „im Sinne der Biodiversität die Anweisung gegeben, bis auf weiteres keine Grünflächen - mit Ausnahme der Prachtbeete, bestimmter Parkflächen und gewisser Baumscheiben - zu mähen; den Bienen, den Insekten und unserer Flora zuliebe“. Den vielen Bravo-Rufen seien umgehend auch kritische Anmerkungen einiger Hundebesitzer gefolgt, schüttelte Hintner den Kopf: „Wo soll mein Hund jetzt sein Geschäft verrichten?“ Jetzt sei es allerdings wieder an der Zeit, mit dem Mähen zu beginnen, ergänzte der Stadtchef im NÖN-Gespräch und bestätigt: „Biologisch gesehen hat Frau Kristof natürlich recht“, er bitte aber um Verständnis, dass man nicht in der Lage sei, sämtlicher Grannen Herr zu werden.

Der zuständige Stadtrat Leo Lindebner, ÖVP, präzisiert: „Das, was die Leute als Ähren wahrnehmen, ist die wilde Gerste, die heuer aufgrund des feuchten Wetters im Mai besonders üppig wuchert. Natürlich bemühen wir uns, diese abzumähen und dadurch einzudämmen, wir können aber nicht überall gleichzeitig sein.“ Problematisch könnten die Grannen nicht nur für Hunde werden, auch Wildtiere hätten mit dem gleichen Problem zu kämpfen.

Für Hunde gibt es Freilaufzonen ohne wilde Gerste

Es gäbe im Stadtgebiet aber Orte für Hunde, die völlig ungefährlich seien. „Entlang des Mödlingbachs haben wir einen Streifen abgemäht, so dass dort für Hundebesitzer keine Gefahr droht. Wir haben auch zwei Hundeschulen und eine große Hundeauslaufzone, die frei von wilder Gerste ist.“ Generell seien Hundebesitzer immer gefordert, auf ihren vierbeinigen Liebling aufzupassen. Dieser könne nämlich bei Spaziergängen „immer etwas Aufschnappen, etwa Essen, dass nicht für den Hund bestimmt ist“. Die Letztverantwortung liege beim Hundebesitzer, man könne Grünflächen mit wilder Gerste sehr gut meiden. Natürlich stehe die Stadtgärtnerei im permanenten Kampf mit der wilden Gerste, die es schafft, „aus jeder Ritze herauszuwuchern“.

Diese Grünflächen dürfe man nicht verwechseln mit jenen Beeten, die man bewusst verkrauten lasse. Denn, weiß Lindebner, „da summt es. Insekten bedeuten leben, ohne Insekten gibt es keine Bestäubung und die Artenvielfalt stirbt aus. Wir müssen weg vom Rasenroboter und golfplatzähnlichen Wiesen kommen. Wir müssen wieder mehr Ökologie nicht nur im öfftentlichen Raum, sondern auch in den Gärten zulassen.“