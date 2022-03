Mödling: Die Automatisierung als Chance sehen

Prozessstabilität, effizientere Produktion und Logistik sind nur einige der Vorteile, die sich durch die Automatisierungsstrategie der Knorr-Bremse am Standort Mödling ergeben. Mittlerweile versehen sieben Roboter rund um die Uhr zuverlässig ihren Dienst und tragen dazu bei, die Produktion im Hochlohnland Österreich dauerhaft zu sichern, merkte Geschäftsführer Jörg Branschädel an.

In nur zwei Jahren konnten alle bis dato geplanten Automatisierungen und die Robotik installiert und in Betrieb genommen werden. Peter Radina, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Knorr-Bremse, streicht hervor, dass „durch die ambitionierte Automatisierungsstrategie ein wesentlicher Beitrag geleistet wird, um weiterhin wettbewerbsfähig am Standort Mödling produzieren zu können.“ Bisher wurden mehr als fünf Millionen Euro in die Automatisierung investiert. Weitere Projekte folgen in den nächsten Jahren.

Damit nicht genug, gibt es bereits einige Beispiele, die zeigen, was in Mödling nunmehr möglich ist.

Die Zukunft der Produktion hat begonnen

In der Produktion von Magnetschienenbremsen für Schienenfahrzeuge arbeiten beim Sinterschweißen zwei Roboter zusammen, um den Drei-Schicht-Betrieb mitarbeiterfreundlicher zu gestalten und die Kapazität zu erhöhen.

Der Roboter in der Ventilmagnetfertigung im Zelisko-Bereich „Energie“ montiert und prüft die Magnete, befettet sie und presst die Schutzkappen auf. Effizienz und Prozesssicherheit werden gesteigert.

Knorr-Bremse und Zelisko profitieren zudem vom neuen automatischen Kleinteilelager. Statt dem Prinzip „Person zur Ware“ kommt nun die Ware zur Person. Die Mitarbeiter ersparen sich dadurch mehrere Kilometer Gehstrecke pro Tag.

