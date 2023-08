Betreuungseinrichtung für Ein- bis Dreijährige ist fertig

“Die Arbeiten im Kindergarten im Rudolf Schmidt-Weg machen sehr gute Fortschritte”, freut sich Ortschef Erich Moser, ÖVP, mit Blick auf die nun notwendige Betreuung der Ein- bis Dreijährigen, die im Herbst zur Verfügung stehen soll.

De facto ist man in den Endzügen, die Umbauarbeiten sind so gut wie fertig. „Und auch die Anmeldeliste ist schon fast voll. Ich freue mich, dass das Angebot so gut angenommen wird”, betont der Bürgermeister, für den klar ist: „Es ist für mich ein wichtiges Projekt, das sicherstellt, dass die Kleinsten gut betreut werden.“