Kein Garten für alle Münchendorfer

Mit einem Knalleffekt begann die letzte Sitzung des Münchendorfer Gemeinderates vom vergangenen Donnerstag. Bürgermeister Josef Ehrenberger, SPÖ, nahm die Tagesordnungspunkte 7 bis 12 von der Agenda, die alle die Umsetzung des Münchendorf Gartens betrafen. „Es ist uns nicht gelungen, den Grundstückseigentümer dazu zu bewegen, die notwendigen Unterschriften für den Dienstbarkeitsvertrag und den Mietvertrag zu bekommen“, sagte Ehrenberger. Der Garten wurde ursprünglich als Gemeinschaftsprojekt von der Agenda 21, der ÖVP und SPÖ konzipiert. Auf einem Grundstück im Privatbesitz neben der Raiffeisenbank sollte ein Grünraum entstehen, der Bedürfnisse von jungen und alten Münchedorferinnen und Münchendorfer berücksichtigt und zu einer grünen Oase im dicht verbauten Zentrum der Gemeinde werden sollte, vor allem für jene Menschen, die über keinen eigenen Garten verfügen. ÖVP-Gemeinderätin und Fraktionssprecherin Doris Kirstorfer wandte sich in der Sitzung ungewohnt heftig an Vizebürgermeister Sebastian Remmert, SPÖ. „Das Projekt ist damit gestorben, das ist sehr, sehr bedauerlich. Wir haben bereits Fördergelder in Höhe von 50.000 Euro aus dem Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zugesagt bekommen. Dass das Projekt nicht umgesetzt wird, ist alleine der Unterminierung des Projekts von Vizebürgermeister Sebastian Remmert geschuldet“, betonte Kirstorfer.

SPÖ wollte Verträge neu aufsetzen

In der Sitzung erwiderte Remmert nichts auf die Anschuldigung der ÖVP-Klubobfrau. Die NÖN fragte bei Remmert nach, wie die ÖVP darauf käme, er, Remmert, habe das Projekt verhindert. „Als Baubehörde 1. Instanz bin ich der Buhmann für viele Dinge, vor allem in den Augen der ÖVP, erläutert Remmert. Es gäbe mehrere Faktoren, die im Moment gegen den Münchendorf Garten sprechen würden. „Die Raiffeisenbank verabschiedet sich gerade von diesem Grundstück und errichtet eine neue Filiale in der Hauptstraße 16. Der neue Mietvertrag der Gemeinde mit dem privaten Grundstücksbesitzer wies grobe Mängel auf. Die Planerin des Gartens hat sich nicht an die Grundstücksgrenzen gehalten, alle, die im Bauausschuss sitzen wissen das. Darum habe ich auch in der Gemeinderatssitzung geschwiegen“, sagt Remmert. Auch einen Dienstbarkeitsvertrag gäbe es nicht. Das alles habe den Grundstücksbesitzer dazu bewogen, sowohl den Dienstbarkeitsvertrag als auch den neuen Mietvertrag nicht zu unterschreiben.

„Fakten“ würden laut SPÖ gegen Projekt sprechen

In der Sitzung sollte zuerst der am 19. Dezember 2019 abgeschlossene Mietvertrag mit dem Privateigentümer für die Grundstücke 95, 96, 97 und 1278/1 aufgehoben werden und dann der neue Mietvertrag bezüglich der vier Grundstücke beschlossen werden. Dann sollte ein Dienstbarkeitsvertrag mit dem Privaten für das Grundstück 98 beschlossen werden. Auf diesem Grundstück hätte die Durchwegung bis zur Triesting stattfinden sollen. Weiters standen konkrete Auftragsvergaben für Arbeiten am Garten auf der Tagesordnung, wie Bauleistungen, Gartenmöbel, Gartengestaltung und Brunnenherstellung. Remmert sei selbst „sehr erschrocken, wie die Verträge nicht unterschrieben wurden. Immerhin haben wir 30.000 Euro nur in die Planung investiert. Aber ich arbeite auf Grundlage von Fakten und nicht nach Bauchgefühl“, sagt Remmert. Auch würden sich die Gesamtkosten des Gartens nicht auf 50.000 Euro, sondern auf 150.000 Euro belaufen. „Wir haben Fehler in der Planung aufgezeigt, aber da darf kein Fehler passieren, weil wir Schaden für die Gemeinde abwenden wollen“.

Neuer Mietvertrag sei nicht notwendig

ÖVP-Gemeinderat Roland Wallner, federführend auf Seiten der Volkspartei für das Projekt verantwortlich, kann diesbezüglich nur den Kopf schütteln. „Wir arbeiten jetzt schon so lange an diesem Projekt. Und jetzt, kurz vor der Realisierung, kommt es plötzlich nicht zustande, das ist einfach so unendlich traurig und zeigt, dass man in Münchendorf nichts im Sinne der Bevölkerung umsetzen kann, auch wenn es zuvor nur einstimmige Beschlüsse wie beim Münchendorf Garten gegeben hat.“ Die Kosten für den Garten in Höhe von etwa 140.000 Euro seien immer auf dem Tisch gelegen. Schon rasch habe man die Förderzusage von 50.000 Euro aus dem Büro der Landeshauptfrau gehabt. Um aber in den Genuss dieser Förderung zu kommen, hätte man jetzt mit Bauarbeiten starten müssen, um im Juni entsprechende Projektfortschritte vorweisen zu können. „Wir hätten das Projekt auch noch bei einer anderen Förderschiene einreichen können. Da geht es darum, Grünraum als kühle Oasen in dicht verbautem Gebiet zu schaffen. Da hätten wir noch einmal Förderungen abholen können.“ Was die Mietverträge betrifft, „hat die Gemeinde einen gültigen Mietvertrag auf 22 Jahre mit dem betreffenden Grundstücksbesitzer. Ein neuer Mietvertrag wäre aus unserer Sicht gar nicht notwendig gewesen. Auch wenn die Raiffeisenbank jetzt absiedelt, hat diese genauso einen gültigen Mietvertrag mit dem Privaten. Darum ist auch die Behauptung, die Grünraumplanerin sei über die Grundstücksgrenzen hinausgegangen unrichtig, weil eben auch noch die Raiffeisenbank gültige Verträge besitzt. Wir sind auch auf den Dienstbarkeitsvertrag eingegangen, aber wenn man alles bewusst kompliziert macht und so den Grundstückseigentümer negativ beeinflusst, dann bringt man auch so bewusst ein Projekt zum Scheitern“, hält Wallner fest.

ÖVP stellte Plakate auf

ÖVP-Parteiobfrau Doris Kirstorfer will die Sache so nicht auf sich beruhen lassen. Seit Samstag hängen in ganz Münchendorf Plakate, die darauf aufmerksam machen, dass der Münchendorf Garten verdorrt ist, bevor er noch richtig aufgeblüht ist.

