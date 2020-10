Andrea Schritter betreut für das SOS Kinderdorfs Hinterbrühl seit über 20 Jahren Jugendliche, die ohne permanente Betreuung und Begleitung keine Chance haben, jemals am ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

„Unsere Jugendlichen kommen aus Elternhäusern, wo regelmäßiges Arbeiten gehen nie vorgelebt wurde. Die kognitiven Fähigkeiten der Jugendlichen sind sehr schwach ausgeprägt. Selbstverantwortlich eine Sache zu Ende zu bringen ist damit eine Herausforderung, an der unsere Jugendlichen regelmäßig scheitern. Sie brauchen intensive Betreuung und Begleitung und projektbezogene Arbeitspraktika, um überhaupt in den Arbeitsmarkt einsteigen zu können“, erklärt Schritter.

Geld für Bildung fehlt an allen Ecken und Enden

Als am 1. Jänner 2019 eine spezielle Förderung für eben diese Projekte in Höhe von 240.000 Euro gestrichen wurde, „hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Seit dem betreuen wir keine externen Jugendlichen mehr, sondern nur Jugendliche, die in Wohngruppen im Rahmen des SOS Kinderdorfes Hinterbrühl untergebracht sind“, erläutert Schritter. AR.SOS betreibt zurzeit nur mehr zwei Second Hand-Läden, einen in Guntramsdorf und einen in Hinterbrühl.

„Der Arbeitsmarkt ist seit Corona für junge Leute sowieso ein Wahnsinn, egal, ob sie Praktika oder eine Fixanstellung suchen. Der Jugendbereich ist wirklich schwer und frustrierend, da haben unsere Jugendliche überhaupt keine Chance mehr“, erzählt Schritter aus der Praxis. Andrea Schritter gibt nicht auf: „Unsere Jugendlichen sind genauso wertvoll wie andere Jugendliche, sie dürfen jetzt nicht links liegen gelassen werden. Sie haben genauso ein Recht darauf, sich zu entwickeln und einen Nachreifungsprozess zu durchlaufen, den sie in ihrem Elternhaus einfach nicht durchlaufen konnten.“