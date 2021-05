Monika Stöhr wurde von der Gemeinde zur neuen Projektkoordinatorin „Gesundes Maria Enzersdorf“ ernannt. Seit einigen Jahren engagiert sich die Maria Enzersdorfer Sportwissenschaftlerin im Bereich der Gesunden Gemeinde und lud – solange man es konnte – auch zur Demenzprävention. Sie wird, gemeinsam mit dem Arbeitskreis Gesunde Gemeinde und auch mit Unterstützung der NÖ Initiative „Tut gut“, dafür sorgen, dass die Gesundheitsprävention in Maria Enzersdorf ein noch größeres Gewicht bekommt.

Stöhr freut sich auf ihre neue Aufgabe und betont: „Die verantwortliche Gemeinderätin Marlene Zeidler-Beck hat in den letzten Jahren ein tolles Team aufgebaut und interessante Angebote vieler örtlicher Gesundheitsanbieter in die Projekte integriert.“ Den Arbeitskreis bezeichnet sie als „kreativ und aufgeschlossen“. In Zusammenarbeit mit Leiterin Eva Morawetz „bieten wir jetzt wöchentlich Veranstaltungen an, bei denen die Teilnehmer zur Aktivität aufgerufen sind – körperlich, geistig und sozial“. Ganz nach dem Motto „beweglich bleiben für Gesundheit und Lebensfreude“, sind Aktivitäten in der Gruppe das Mittel der Wahl, halten fit, machen Spaß und dienen der Psychohygiene. Für die Projektkoordinatorin „hatte Bewegung in der Gruppe schon immer einen hohen Stellenwert und wirkt positiv auf Körper, Geist und soziales Wohlbefinden“. So ist es ihr ein Anliegen, „gesunde Bewegung systematisch zu fördern, um einen sanften Einstieg in einen bewegungsreicheren Alltag anzubieten und soziale Beziehungen zu stärken“.

Zeidler-Beck sieht dem Saisonstart mit großer Freude entgegen, frei nach dem Motto: „Auf geht‘s – Jeder Schritt zählt.“

Am 21. Mai um 15 Uhr lädt die Gemeinde zur ersten Veranstaltung „Wander-Erwachen“.

Treffpunkt: Schritteweg Outfit Park beim Parkplatz Liechtenstein. Anmeldung und Infos: 0676/88403-0.