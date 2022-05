HTL Mödling: Pilze züchten für jedermann

Werbung

Denise Kostein, Marie -Louise Pirner und Josua Buttinger aus der 5A Mechatronik arbeiteten zwei Jahre an ihrem Projekt „Automatic Mushroom Cultivation“.

Dabei geht es darum, einen ganz normalen Kühlschrank mithilfe eines Microcontrollers für den privaten Gebrauch so zu programmieren, dass im Kühlschrank Pilze gezüchtet werden können. Der Kühlschrank wird so mit dem Internet verbunden, dass die Pilzzüchterinnen und -züchter auf der entsprechenden Website über den aktuellen Entwicklungsprozess und Reifestand der Pilze informiert werden. Dazu wurde der Kühlschrank mit einem Bewässerungs-, Belüftungs- und Temperaturregelungssystem ausgestattet und so zu einem isolierenden Behältnis für die Speisepilze umfunktioniert. Zur Aufzucht haben sich die drei für die beliebtesten Pilze entschieden – Limonenpilze, braune Champignons und Kräuterseitlinge.

Diese außergewöhnliche Produktidee stellt nicht nur eine Marktlücke dar, sondern ist zudem noch nachhaltig, da alte Kühlschränke neu verwendet werden können. Jetzt stellte das Trio ihr Pilzzucht-Kit für den Privatgebrauch einem internationalen Publikum in Otrokovice in der Tschechischen Republik auf der Fachmesse „International Converence Enersol 2022“ vor. Was das Pilzzucht-Kit im Handel kosten könnte, steht noch nicht fest.

„Für Denise, Marie-Louise und Josua war die Reise eine interessante und wichtige Erfahrung, die sie in ihrem Tun und Schaffen als Mechatronikerinnen und Mechatroniker bestärkt hat.“

Günter Kapucian und Tanja Schmidbauer

Der Fokus lag dieses Jahr auf erneuerbarer Energie, Reduzierung der Energieintensität sowie des CO2-Fußabdruckes und dem Wasser- und Abfallmanagement. Zu dieser Tagung waren Schülerinnen und Schüler aus ganz Europa geladen, um auf Englisch ihre zukunftsvisionären Diplomarbeiten und Projekte einer hochkarätigen Jury vorzustellen. Gleich zur Eröffnung dankte der tschechische Unterrichtsminister Petr Gazdik den Veranstaltern und Mitmachenden und betonte, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Firmen und Universitäten für die Zukunft sei.

Die Professoren Günter Kapucian und Tanja Schmidbauer begleiteten die Schüler. Außerhalb der Veranstaltung unternahmen die Schüler noch eine Werksführung in der Reifenfabrik Continental Barumt und zum abendlichen Ausklang stand der Besuch einer Science Show auf dem Programm. Das Fazit von Schmidbauer und Kapucian lautet: „Für Denise, Marie-Louise und Josua war die Reise eine interessante und wichtige Erfahrung, die sie in ihrem Tun und Schaffen als Mechatronikerinnen und Mechatroniker bestärkt hat.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.