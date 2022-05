Rodaun: Treffpunkt der Kulturen

Werbung

Interkulturalität und Offenheit gegenüber anderen Kulturen liegt dem Schulverein Sta. Christiana am Herzen.

Direktorin Elisabeth Halmer betont: „Wir möchten an unserer Schule Jugendliche zu weltoffenen, toleranten und interessierten Menschen erziehen, die Vielfalt als Chance und Bereicherung sehen.“ Den interkulturellen Austausch hatte daher das „Partnership Days“-Projekt der HLW 23 zum Ziel, organisiert gemeinsam mit der indischen Botschaft und mit Caroline Jäckl, der Leiterin des Europabüros der Bildungsdirektion. Dabei stand im Vordergrund, dass junge Menschen eine ihnen wenig bekannte Kultur kennenlernen sollten. Als Land, über das es viel zu erfahren galt, wurde Indien ausgewählt. Botschafter Jaideep Mazumdar kam persönlich in die Schule und ermöglichte es den Schülerinnen und Schülern, an diesem Tag in die indische Kultur und Gesellschaft einzutauchen und mehrere indische Traditionen kennenzulernen.

So standen neben einer Einführung in die Vielfalt der indischen Sprachenwelt Workshops zu Yoga, Henna, Kunst, Tanz, Musik und Sport auf dem Programm. Ein Highlight war der indische Kochworkshop, durch den die HLW-Schüler in der Lehrküche kulinarische Einblicke gewinnen konnten.

„Wenn man gut Englisch kann, steht einem die Welt offen und warum nicht ein wirtschaftlich so wichtiges Land wie Indien näher kennenlernen“, sagte eine Schülerin.

