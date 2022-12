Leiner-Gründe in Mödling: Investor freut sich auf den Startschuss

Werbung

Der Gemeinderat hat mehrheitlich den Kauf des etwa 10.000 m² großen „Leiner-Areals“ in der Gabrieler Straße beschlossen – die NÖN berichtete. In weiterer Folge wird das Grundstück geteilt werden: ein Bereich bleibt in Stadtbesitz, dem denkmalgeschützten Fabriksgebäude wird die CityLoft Art GmbH mit Sitz in Wien-Hietzing vor allem kulturelles Leben einhauchen, wie Geschäftsführer Walter Asmus im NÖN-Gespräch bestätigt.

Walter Asmus hat schon viele Pläne für das „Kreativzentrum“ in der Schöffelstadt. Foto: Dworak

„Wir beschäftigen uns seit etwa fünf Jahren mit diesem interessanten Objekt, sind in sehr gutem Kontakt mit der Stadtgemeinde und haben bereits eine mündliche Kaufvereinbarung getroffen.“

Das entwickelte Nutzungskonzept sieht multifunktionale Flächen für unterschiedliche Veranstaltungen im künftigen Mödlinger „Kreativzentrum“ vor: Darstellende Kunst mit Sprech-, Musik- und Tanztheater, Kinder- und Jugendtheater, Lesungen, Poetry-Slams, Ausstellungen, Architekturpräsentationen – die Angebotspalette ist unerschöpflich.

Das Unternehmen, das sich als Immobilienentwickler auf Industrieobjekte und die Sanierung historischer Bausubstanz spezialisiert hat, kann auf einige Referenzprojekte verweisen wie die „Stollwerck-Fabrik“ in Meidling und die „Ankerbrotfabrik“ in Wien-Favoriten. Im historischen Teil der ehemals größten Brotfabrik Europas entstanden auf einer Grundfläche von 16.000 m² in zwölf Bauwerken Lofts verschiedener Größen und Nutzungsmöglichkeiten. Das Areal beherbergt Ateliers, Galerien, Büros, Gastronomie, Kultur- und Bildungsinstitutionen und eine Veranstaltungshalle mit 2.000 m².

Projektteam steht Gewehr bei Fuß

Das Mödlinger Projekt sei im Vergleich dazu überschaubar meinte Asmus: „Im Kopf ist das Projekt fertiggeplant, die Ausschreibung ist fertig, Baumeister, Statiker, alle stehen Gewehr bei Fuß.“

Sobald der Kauf des Areals durch die Stadtgemeinde grundbücherlich verankert ist, wolle man mit dem Projekt „Schuhwerk Mödling“ loslegen. Inklusive der obligatorischen Aufarbeitung der Geschichte des „BEKA-Schuhwerks“ in Buchform.

