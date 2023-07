Mit Fundermax-Platten Architektur der Zukunft bauen

Nach zwei Semestern intensiver Zusammenarbeit zwischen Fundermax und der Forschungsabteilung Hochbau II der Technischen Universität Wien (TU Wien), fand das Projekt nun seinen Höhepunkt: Das von 15 Studierenden entwickelte Baukonzept "archXchange" wurde auf dem Karlsplatz in Wien präsentiert.

Unter der Leitung des international renommierten Architekten Duks Koschitz entwickelten Architektur-Studentinnen und Studenten der TU Wien einzigartige Entwürfe, die sich durch die kreative Nutzung von Kurven und Rundungen auszeichnen. Unter allen Ideen gab es einen Sieger-Entwurf, der gemeinsam mit Architekt Michael Wildmann weiterentwickelt und in den letzten Wochen und Monaten in Form einer imposanten Konstruktion von 9 x 6 Metern umgesetzt wurde. „Die Zusammenarbeit mit Duks Koschitz und den Studierenden der TU Wien war eine Bereicherung für unser Unternehmen,“ betont Gernot Schöbitz, Geschäftsführer und Unternehmenssprecher von Fundermax.

Diese Partnerschaft habe es Fundermax ermöglicht, „unsere Technik zu erweitern und neue Methoden zur Bearbeitung unserer Platten zu entwickeln. Gleichzeitig bleiben wir durch den Austausch mit Studierenden und den Kunden von Morgen immer am Puls der Zeit“. Die Studierenden schätzten die Möglichkeit, ein Projekt von Anfang bis Ende selbst zu gestalten und zu realisieren. Eine Studentin merkte an: „Es ist großartig, dass wir ein Projekt entwickeln und in allen Phasen selbst mitarbeiten können. Wir stecken viel Arbeit hinein und sammeln dabei wertvolle Erfahrungen, die es in Architekturausbildungen nur selten gibt.“

Wenn Visionen Realität werden

Die beeindruckende Konstruktion "archXchange" wurde aus zwei bis drei 3 Millimeter dicken Platten der Max Compact Serie von Fundermax gefertigt. Das etwa 40 Quadratmeter große Werk dient als Prototyp, der aufzeigt, wie durch die Kombination von Geometrie und digitaler Herstellung leichte Konstruktionen entstehen können. Dabei werden High Pressure Laminate (HPL)-Platten zu leichten Bauelementen zusammengefügt, die von kleinen Teams errichtet werden können. Dieser innovative Ansatz verdeutlicht die Potenziale der digitalen Fertigung im modernen Architekturbereich. Die realisierte Struktur dient nicht nur als Ausstellungsstück, sondern auch als Podium und Treffpunkt, der die Studierenden der TU Wien mit der breiten Öffentlichkeit am Karlsplatz verbinden soll.