Perchtoldsdorf: Schmal, schmäler, Ambros Rieder-Gasse

Die bereichsweise nur zwei Meter (Fahrbahn-)breite Ambros Rieder-Gasse sieht aufgrund ihrer Begebenheiten nicht wie eine Durchzugsstraße aus. Und doch ist sie es, zumal sie die Verbindung von der Plättenstraße zur Wiener Gasse darstellt. Das Abbiegen von der Donauwörther Straße (Richtung Brunn am Gebirge) nach links in die Wiener Gasse ist aus verkehrstechnischen Gründen (Frequenz, Ampelphasen) nicht leicht umsetzbar.

Völlig überraschend kam es am Freitagvormittag zum großen Aufschrei: „Die Ambros-Riedergasse soll gegen den Willen der Grundeigentümer verbreitert werden. Das wird zu verstärktem Durchzugsverkehr führen und die Verkehrshölle für die Bewohner noch unerträglicher machen.“ All das soll bereits in den Änderungen des Flächenwidmungsplanes (Auflage zwischen 29. August bis 10. Oktober) verankert sein.

Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, hat auf NÖN-Anfrage rasch die Erklärung parat: „Es stimmt, dass wir an ein Projekt zur Verbreiterung denken. Allerdings nur zur Verbreiterung des Gehsteiges. Wir versuchen, eine Lösung für die vielen Wünsche von Fußgängern - vor allem von Müttern mit Kinderwagen - und Rollstuhlfahrern zu finden. Durch den sehr schmalen Gehsteig kommt er immer wieder zu gefährlichen Situationen.“

Ein nicht weit verbreitetes Verkehrszeichen ziert die Einfahrt in die Fahrbahnenge: "Dachvorsprung". Foto: Dworak

Im Gemeindevorstand habe man daher beschlossen, die Umsetzung prüfen zu wollen und unmittelbar danach die betroffenen Anrainer geladen: „Sie waren gemeinsam mit einem Rechtsanwalt bei uns und haben vorerst einmal alles zur Kenntnis genommen.“ Von „Gegen den Willen der Anrainer“ und „Verkehrshölle“ könne keine Rede sein. „Es geht einzig und alleine um die Verbreiterung des Gehsteiges, nicht um die Fahrbahn.“

Alle möglichen notwendigen Grundstücksabtretungen seien sehr wohl Gegenstand der Änderung des Flächenwidmungsplanes, wo man „Stellungnahmen abgeben kann“, betonte Kö. Eine Entscheidung, wie es mit der Ambros Rieder-Gasse weitergehen soll, werde nicht hinter verschlossenen Türen, sondern im Rahmen einer Gemeinderatssitzung - „vermutlich im Dezember“ - fallen, sagte Kö.