.Begleitet von Diplomarbeitsbetreuer Johannes Novoszel realisierte das Duo in seinem "Grünen Grätzel der Zukunft" eine Siedlung mit hoher Lebensqualität, in der der Mensch im Mittelpunkt steht und eine dörfliche Lebensstruktur in einer Stadt erleben kann. Eine Deckung des Strombedarfs von bis zu 90 Prozent durch nachhaltige Energiequellen wird angestrebt. Um dem Temperaturanstieg im städtischen Bereich und der Verschlechterung der Luftqualität zu begegnen, sind die Gebäude- und Grätzelbegrünung sowie ein Regenwasserversickerungskonzept zentrale Punkte. Ein Grünflächenanteil von 50 Prozent ist im Masterplan verankert. Umweltfreundliche E-Mobilität rundet das Konzept ab.

