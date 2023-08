Projekt Trittsteine: Tieren Möglichkeit zum Wandern geben

Der Biosphärenpark Wienerwald ist nicht nur die grüne Lunge Wiens und der angrenzenden Gemeinden, er ist auch der Lebensraum zahlreicher Tierarten.

Auch Teichmolch, Gelbbauchunke und Haselmaus zählen beispielsweise zu den seit Jahrhunderten in dieser Kulturlandschaft beheimateten Arten. Die Populationen dieser seltenen und geschützten Tiere drohen durch den voranschreitenden Landschaftswandel zu verinseln, was ihr Aussterberisiko erhöht. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, haben die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) im Wienerwald das Projekt „Trittsteine“ gestartet, in dem sogenannte Trittsteinbiotope geschaffen werden. Im Bezirk Mödling gibt es im Rahmen dieses Projekts 18 zusätzliche Biotopbäume, sechs Amphibienbiotope und sieben Hecken die entlang von artenarmen Beständen gesetzt wurden. Diese Maßnahmen wurden bisher in den Gemeinden Breitenfurt und Kaltenleutgeben gesetzt.

Wanderkorridore für Tiere schaffen

Diese Strukturen bieten den wandernden Arten die Möglichkeit, sich auszubreiten. Ihre Lebensräume, die durch menschlichen Einfluss oft geteilt sind, werden dabei mit verbindenden Elementen wieder großräumig vernetzt. Mit der Pflanzung von über 18.000 heimischen Sträuchern entlang strukturarmer Waldränder sollen zudem neue Wanderkorridore für kleine Arten, wie z.B. die Haselmaus, geschaffen werden. Denn diese bewegen sich bevorzugt in der Deckung von dichten Baumkronen oder Gebüsch fort und profitieren von den in Summe über dreieinhalb Kilometer neu angelegten Hecken. Bis die neu gepflanzten Sträucher diesen Zweck erfüllen, wird es allerdings noch einige Jahre dauern.

Eine dritte, im Rahmen des Projekts gesetzte Maßnahme wird ebenfalls erst in Zukunft ihre Wirkung entfalten: Über 200 als künftige Biotopbäume geeignete junge Laubbäume werden markiert und außer Nutzung gestellt. Dadurch können sie ein hohes Alter und eine Stammdimension erreichen, die vielen Vogel- und Fledermausarten geeignete Quartiere bietet.

Die langfristige Umwandlung der teils weniger standorttauglichen Nadelholzbestände im Wienerwald in klimafitte Mischwälder erfolgt nicht im Zuge von Projekten, sondern ist Teil der generellen Strategie der Bundesforste für den Wald der Zukunft, die damit auch künftig für artenreiche Wälder sorgen.