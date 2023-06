Hochwasserschutz: Pläne und Experten tourten durch drei Gemeinden

Durch drei Gemeinden an drei aufeinanderfolgenden Tagen - 19., 20., und 21. Juni - tourte die Info-Ausstellung auf Initiative von Münchendorfs Bürgermeister Josef Ehrenberger, SPÖ. Gestartet wurde in Oberwaltersdorf, dann folgte Trumau und am Ende war die Ausstellung in Münchendorf zu sehen. Die Triesting ist das Band, dass die drei Gemeinden vereint und im Hochwasserfall auch bedroht - deshalb haben sich die drei Gemeinden zusammengeschlossen, um einen gemeinsamen Hochwasserschutz zu erarbeiten. Experten einzelner Ziviltechnikbüros standen in den drei Gemeinden ebenso Rede und Antwort wie Hydrologen, Spezialisten für die Gewässerökologie und der Abteilung Wasserbau des Landes. Denn das Projekt ist aufwändig und wird besonders von der Gemeinde Münchendorf seit mehreren Jahren intensiv betrieben, von Projektleiter Bürgermeister Josef Ehrenberger.

2016 erfolgte die Einreichung des Vorprojekts bei der Landesregierung, 2019 kam die Finanzierungszusage von Land und Bund. Im gleichen Jahr begann man auch, konkrete Planungen aufzustellen. 2021/2022 starteten die Verhandlungen mit den Grundeigentümern. Jetzt im Juni 2023 informierte man die Bürgerinnen und Bürger über den Stand der Planung. „Die Planungen berücksichtige ökologische, geologische und naturschutzfachliche Themen. Sie achten auf Pflanzen, Tiere und Menschen in der Umgebung. Die verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) stellt das sicher“, betont Johann Mair-Gruber von der Wasserbauabteilung des Landes. Denn das Thema Hochwasserschutz ist nicht nur in Münchendorf ein hoch emotionales.

Diffuse Ängste, dass die Au zubetoniert wird sind genauso vorhanden wie die Annahme, dass ein Hochwasserschutz, der einem hundertjährigen Hochwasserereignis standhält (HQ100), in Zeiten des Klimawandels nicht mehr notwendig ist. Das Gegenteil sei der Fall. „Ja, es stimmt, die Schönwetterphasen wurden in den vergangenen Jahren immer länger. Oft zirkuliert ein Hoch wochenlang über Mitteleuropa. Aber das ist bei Schlechtwetterperioden genauso der Fall. Die Wetterereignisse werden immer extremer, das Wetter kann auch blitzschnell umschlagen“, sagt Mair-Gruber. Die UVP ist ein wichtiger Schlüssel zum erfolgreichen Umsetzen aller Hochwasserschutzmaßnahmen. Ehrenberger weiß: „21 Materienrechte werden bei der UVP mitberücksichtigt. Das ist viel umfassender, als wenn wir nur die vorgeschriebene wasserrechtliche Bewilligung einholen würden. Wir haben uns für den aufwändigeren Weg entschieden, dafür ist dann aber jedes Detail abgearbeitet.“

Anders als noch vor einigen Jahrzehnten soll der Fluss nicht in ein betoniertes und begradigtes Bachbett gezwungen werden. Moderne Hochwasserschutzmaßnahmen setzen auf Rückhaltebecken. Das Stauvolumen des ersten Rückhaltebeckens in Oberwaltersdorf umfasst 250.000 m³. Im Fall des Falles wird die Au zur Überschwemmungsfläche. Ein Erddamm sorgt dafür, dass das Hochwasser dort zurückgehalten werden kann. Der Rest des Wassers muss über die Triesting durch den Ort fließen. Dafür wird der Flussboden teils tiefer gelegt. Die bestehenden Ufermauern im Zentrum werden saniert und etwas erhöht. Der Flusslauf wird möglichst naturnah gestaltet, die Triesting erhält Freiraum zurück. Kurz vor der Aspangbahn-Brücke wird das Wasser in das Rückhaltebecken Trumau geleitet. Die Aspangbahn stellt für das gesamte Projekt durchaus eine Herausforderung dar, denn die Brücke soll nicht angehoben werden.

Zweites Rückhaltebecken kommt in Trumau

Das Rückhaltebecken in Trumau ist ein gewaltiges Bauwerk und besteht eigentlich aus zwei Becken, einem größeren und einem kleineren. Das gesamte Stauvolumen beider Becken umfasst 1,2 Millionen m³. Ein eigenes Gremium, die so genannte Staubeckenkommission muss entscheiden, ob das Staubecken diesen Wassermengen gewachsen ist. „Es darf zu keinem Dammbruch kommen“, erläutert Ehrenberger. In Trumau wird der Wald auf den Pfarrgründen zur Überschwemmungsfläche. Und auch in Trumau ist ein Erddamm rund um den Wald geplant, um den Ort zu schützen und Wasser vorübergehend zu speichern.

Von Trumau Richtung Münchendorf wird das Wasser bei einem HQ 100 unter der Aspangbahn-Brücke mit 155m³ pro Sekunde über die Triesting abgeleitet. Münchendorf ist gleich zweifach von Hochwässern bedroht. Einmal durch die Triesting selbst und durch den sogenannten Vorlandabfluss. Er entsteht durch die Überflutung der Ufer auf Trumauer Gemeindegebiet und erreicht Münchendorf über den Hafnergraben. Der Plan für Münchendorf ist, die bestehenden Triestingdämme im Ortsgebiet zu erhöhen und zusätzliche Dämme und Mauern am östlichen Ortsrand zu errichten, um das Hochwasser sicher abzuleiten. Dafür braucht es aber auch die Zustimmung der Grundeigentümer, wenn es etwa darum geht, Mauern auf hochwassergefährdeten Grundstücken zu errichten.

Nicht alle Grundeigentümer haben dem zugestimmt. „Dort, wo keine linearen Maßnahmen auf privatem Grund möglich sind, mussten wir auf öffentlichen Grund ausweichen. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Gesamtprojekt“, sagt Ehrenberger. Positiv findet er, „dass niemand gesagt hat, das ist ein Blödsinn und das brauchen wir alles nicht“. Auch, wenn der Bürgermeister durchaus viele emotional geprägte Diskussionen führte, in deren Zentrum vor allem Bäume standen, die dem Projekt im Weg stehen und gefällt werden sollen. Das Thema Durchforstung der Au bewegt viele Münchendorferinnen und Münchendorfer, für den Ortschef vor allem eine Frage der Haftung. „Viele der Bäume sind morsch und Sturmereignissen nicht oder nicht mehr gewachsen. In der Au sind sehr viele Menschen unterwegs, und das Szenario, wenn ein Ast abbricht und jemanden erschlägt, möchte ich mir als Bürgermeister samt der Konsequenzen nicht ausmalen.“ Die zögernde Haltung mancher Grundeigentümer versteht Mair-Gruber nicht. „Geschützte Grundstücke haben einen wesentlich höheren Wert als nicht geschützte Grundstücke. Ein Hochwasser bringt nicht nur einen enormen Sachschaden mit sich, sondern verursacht persönliches Leid und psychischen Druck. Außerdem muss man sich vergegenwärtigen, dass im Hochwasserfall nur der Zeitwert abgegolten wird“, sagt der Experte.

Als nächster Schritt wird die Umweltverträglichkeitserklärung abgegeben. Erst wenn das Ergebnis der UVP feststeht, kann die Detailplanung fortgesetzt und abgeschlossen werden. Gemeinderat Herbert Beywinkler, Pro Münchendorf, von Anfang an in das Projekt involviert, hofft, „dass es dann, wenn es so weit ist, wir von Land und Bund auch die notwendigen Fördermittel bekommen um das Projekt vorzufinanzieren“. Mair-Gruber hatte dazu eine gute Nachricht parat: „Das Hochwasserschutzprojekt Münchendorf hat beim Land eine sehr hohe Priorität.“ Für die Gemeinde heißt das, weiterarbeiten und hartnäckig bleiben, wenn es um die Förderungen geht.