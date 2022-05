Neuer Anlauf für Sportcampus in Brunn am Gebirge

Werbung

Schon 2020 ist Christoph Gredler, Masseur des SC Brunn, mit der Idee an die Öffentlichkeit getreten, statt ausschließlich Wohnungen am Glasfabrikareal zu bauen, eben dort auch einen Sportcampus zu errichten.

Die ÖVP mit Obmann Oliver Prosenbauer hat diese Idee damals sofort aufgegriffen – Prosenbauer wollte ja neben dem Sportcampus auch einen weiteren Gymnasiumsstandort nach Brunn bringen. Das dritte Gymnasium für das südliche Industrieviertel wird jetzt allerdings in der Stadt Baden verwirklicht. Doch Gredler kämpft weiter für den Sportcampus auf der ehemaligen Glasfabrik, das ja einem privaten Konsortium gehört.

„Es ist ein Punkt erreicht, bei dem der Herr Bürgermeister mitbekommen hat, dass es auch gut für die Gemeinde ist“

Christoph Gredler

„Es ist ein Punkt erreicht, bei dem der Herr Bürgermeister mitbekommen hat, dass es auch gut für die Gemeinde ist“, mit diesen Worten beschreibt Gredler, Kämpfer für Sport- und Bildungseinrichtungen, die momentane Situation.

Er hat in den vergangenen Monaten ein 77-seitiges Konzept ausgearbeitet, das beim zuständigen „Bereichsleiter Sportinfrastruktur“ des Landes vorliegt. Dieser wird es demnächst sogar Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vorstellen. „Es war die Frage an die richtigen Leute heranzukommen, da haben viele Kräfte mitgewirkt“, erzählt Gredler erleichtert. Aber nun liegt ein Konzept für ein Sportzentrum vor, das für viele Sportarten genutzt werden kann.

Fußball, Handball, Eishockey, Volleyball, um nur einige zu nennen. Dieses Sportzentrum „ist unbedingt notwendig, da es im größten Bundesland Österreichs, die wenigsten Sporthallen, nämlich nur drei gibt“, führt Gredler weiter aus. Auch viele Prominente Ex-Sportler, wie Nik Berger, Clemens Doppler, Andreas Herzog, Peter Kleinmann, Conny Wilczynski, Andreas Ogris und Toni Polster unterstützen derartige Pläne, denn so die Conclusio: „Sport ist eine Investition in unsere Kinder“.

Gredler rechnet für Campus mit 60 Millionen Euro

Apropos Investition: Gredler versteht die geplanten Kosten von 100 Millionen in einen Bildungscampus in Baden nicht, wo dieser doch auch in Brunn möglich gewesen wäre. Die Kosten für eine Sportstätte in Brunn berechnet Gredler mit etwa 60 Millionen Euro. Gredler hat sich auch schon auf die Suche nach Investoren gemacht, „derer es doch einige geben dürfte“.

Vorstellbar wäre auch, dass der „alte“ Fußballplatz im Zentrum der Gemeinde im Abtausch gegen das Fußballzentrum am Glasfabriksgelände einer Wohnhausanlage weicht.Wichtig für Gredler ist, dass es „eine Einigung mit den Eigentümern gibt und die wesentlichen Faktoren des Projektes, Finanzierung, Betreibung und Nutzung klaglos funktionieren“.

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, zeigt sich gesprächsbereit und ist „für alles offen, denn die Errichtung eines Sportzentrums kann auch für das Land interessant sein, deshalb haben wir auch schon um einen Termin bei der Frau Landeshauptfrau gebeten“. Auch der Tausch des bestehenden Fußballplatzes gegen einen neuen am Glasfabriksgelände ist für Linhart „denkbar, da eine notwendige Vergrößerung der bestehenden Anlage zur Zeit sehr schwierig ist“.

