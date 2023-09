Neuer Kindergarten in Sulz liegt vorerst auf Eis

Auf Eis gelegt sind momentan die Pläne, die man ursprünglich für den Aus- und Zubau des Kindergartens im alten Gemeindeamt in Sulz geschmiedet hatte. "Momentan schaut es so aus, als hätten wir nicht allzuviele Geburten", berichtet Bürgermeister Michael Krischke, ÖVP: „Wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass mehr Kinder geboren werden und somit Betreuungsplätze gebraucht werden." In Diskussion war der Um- oder Neubau des früheren Amtsgebäudes neben der Kirche. In der Gesprächsphase hatte sich die Tendenz zu einem Neubau ergeben. Die Pläne für die Erweiterungsmaßnahmen bleiben allerdings „einsatzbereit in der Lade“.