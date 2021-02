Eine Leserin aus Vösendorf machte im Zuge der Berichterstattung über das geplante Naturwärmekraftwerk in Biedermannsdorf an der Grenze zu Vösendorf darauf aufmerksam, dass die Online-Petition schon „von 1.078 Menschen unterzeichnet wurde“.

Mittlerweile haben mit Stand Sonntag 1.094 Menschen die Petition, die bei verschiedenen Stellen eingereicht werden soll, unterschrieben. Davon stammen angeblich 981 Personen aus Niederösterreich.

EVN-Sprecher Stefan Zach erklärt dazu: „Online-Petitionen kann jeder unterschreiben, unabhängig von seinem Wohnort. Sie kursieren im ganzen Internet und werden etwa über Soziale Medien auch an Vereine oder Personengruppen geschickt, die mit der Sache nichts zu tun haben. Wir haben vor drei Wochen einen Postwurf in Biedermannsdorf und Vösendorf gemacht, das sind rund 4.000 Kontakte. Bis jetzt haben wir 20 Reaktionen bekommen, ein Drittel aus Biedermannsdorf, zwei Drittel aus Vösendorf, und hier wieder ganz besonders aus der Seepark-Siedlung. Einige Fragen betrafen das Projekt ganz konkret, einen Teil kann man nicht beantworten, weil es hierbei um keine Fragen, sondern eher um Beschimpfungen handelt.“

Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, unterstützt die Petition: „Die Petition richtet sich an das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und die zuständige Ministerin Leonore Gewessler, an das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger sowie an das Land Niederösterreich mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landeshauptfrau Stellvertreter Stephan Pernkopf sowie an die Kommunal Kredit Public Consulting. Ich bin seit einem halben Jahr in engem Kontakt mit dem Land Niederösterreich und der EVN und habe auch alternative Standorte angeboten, die leider nicht angenommen wurden.“

Weiters sei er auch in engem Kontakt mit Biedermannsdorfs Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP. Koza verspricht: „Für die Vösendorferinnen und Vösendorfer wird es noch eine dementsprechende Informationsaussendung geben. Die Gemeinde, besonders die Umweltabteilung unter Vizebürgermeisterin Alexandra Wolfschütz, arbeitet mit Hochdruck an diesem Thema.“

Alternativstandort ist nicht geeignet

EVN-Sprecher Stefan Zach erwidert darauf: „Bürgermeister Koza hat uns vor rund zwei Wochen einen Alternativstandort an der Stadtgrenze zu Wien präsentiert, auf landwirtschaftlicher Fläche, nicht im Industriegebiet wie in der Petition immer gefordert wird. Der Standortvorschlag kam für unser Projekt etwas spät, wir befinden uns bereits in der Einreichphase. Der Standort ist allerdings nicht geeignet, weil er einen zu großen Leitungsverlust mit sich bringen würde.“

Die EVN sei aber sehr interessiert daran, dass Vösendorf von der Anlage profitiert. „Noch kann verstärkt Naturwärme, die wir als echten Beitrag zu einem effizienten Klimaschutz sehen, geliefert werden. Wir würden sehr gerne Kunden in Vösendorf mit Naturwärme versorgen und werden der Gemeinde Vösendorf auch entsprechende Vorschläge machen.“