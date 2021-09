Die Kinderordination im Landesklinikum Mödling soll den fehlenden Kassenarzt/die fehlende Kassenärztin in der Stadt ersetzten, die NÖN berichtete.

Jetzt legt die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) alle Details vor, wie die kinderärztliche Versorgung im Krankenhaus ab 1. September funktionieren soll. Denn mit heute Mittwoch nimmt eine zusätzliche Kinderversorgung am Standort des Landesklinikums Mödling ihre ärztliche Versorgungstätigkeit auf. Kinder und Jugendliche werden in den Räumen der bestehenden Mödlinger Kinder- und Jugendambulanz behandelt, medizinisch betreut werden sie von Kinderärztinnen und Kinderärzten des Landesklinikums. Die Kooperationsvereinbarung startet am 1. September, alle organisatorischen und personellen Maßnahmen wurden im Sommer umgesetzt.

Dieses Modell soll im ganzen Land Schule machen, denn fehlender Kinderärztnachwuchs in der öffentlichen Gesundheitsversorgung zwingt die Partner im heimischen Gesundheitssystem, ÖGK und die NÖ Landesgesundheitsagentur, gemeinsam neue und innovative Wege zu gehen. Die Untersuchungen laufen in der künftigen kinderärztlichen Versorgungseinheit ab wie in jeder anderen niedergelassenen Kinderarztpraxis auch: Die Versicherten der Österreichischen Gesundheitskasse, Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) und der Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen (SVS) bringen ihre e-card zur Anmeldung mit.

Es können vorab Termine fixiert werden, ein Befund wird im Anschluss an die Untersuchung an die zuweisende Arztordination oder auf Wunsch auch an die Eltern ausgegeben.

Der einzige Unterschied: Die kleinen und kleinsten Patientinnen und Patienten sowie Jugendliche bis 18 Jahre werden in den bestehenden Räumlichkeiten der Kinder- und Jugendambulanz untersucht. Die kinderfachärztliche Versorgung wird zusätzlich zur bisherigen Ambulanzstruktur des Spitals angeboten. Die Ordination im Krankenhausgebäude wird 20 Stunden in der Woche geöffnet sein und vermehrt Randzeiten wie den Abend und Samstagvormittag abdecken.

Die Kooperationsvereinbarung tritt mit heute Mittwoch in Kraft und soll so lange bestehen bleiben, bis die vakante Kassenplanstelle in Mödling wieder besetzt ist.

Die Laufzeit beträgt mindestens ein Jahr. Eine laufende Evaluierung ist eingeplant.