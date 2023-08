Perchtoldsdorfs Gesundheitsreferentin und Gemeindevorständin Johanna Mayerhofer, ÖVP, ist überzeugt: „Defibrillatoren können Leben retten und sind ein wichtiger erster Baustein in der Rettungskette. Dazu ist es notwendig, dass diese an öffentlichen Plätzen frei zur Verfügung stehen, denn jede Sekunde, in der früher mit Erste Hilfe-Maßnahmen begonnen wird, erhöht die Überlebenschance“.

So soll Perchtoldsdorf Defi-fit werden

Daher hat die Marktgemeinde das Projekt „Perchtoldsdorf wird Defi-fit!“ ins Leben gerufen. Gemeinsam mit der Mödlinger Rot-Kreuz-Bezirksstelle wurden zusätzlich zu den bereits vorhandenen Standorten Freizeitzentrum, Burg, Amtshaus und Sporthalle Roseggergasse weitere stark frequentierte Orte identifiziert, die für ein Gerät in Frage kommen. Dazu werden die vorhandenen Defibrillatoren in den Außenbereichen der Objekte positioniert und sind somit rund um die Uhr verfügbar. Neue Lebensretter kommen am Sportplatz, Höhenstraße 15, im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a, am Friedhof Friedhofstraße 7-9 und am Marienplatz/Seb.-Kneipp-Gasse 20-26 (Volksschule) zum Einsatz. Der Defibrillator aus dem Amtshaus wird ins Rathaus, Marktplatz 10, versetzt. Die Arbeiten sind bis in den Herbst abgeschlossen und die Standorte schon von weitem an den grünen Hinweisschildern erkennbar.

Mit Sprachanweisung Leben retten

Es gibt keine Gründe, sich vor der Handhabung eines Defibrillators zu fürchten. Johanna Mayerhofer betont: „Die Defibrillatoren leiten die Ersthelfenden per Sprachanweisungen durch die Notsituation. Sie sind daher auch für medizinisch völlig unerfahrene Personen leicht zu handhaben.“ Die Geräte beenden durch einen kontrollierten Stromstoß das lebensgefährliche Kammerflimmern, das sehr schnell zu einer Sauerstoff-Unterversorgung wichtiger Organe führt. Durch eine sofortige Herzdruckmassage und den schnellen Einsatz des Defibrillators können schwere Folgeschäden verhindert und die Überlebenschancen bei der Ersthelferreanimation des Patienten verdreifacht werden.