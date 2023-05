Vom Kolonialwarenladen zum modernen Reformhaus

Was 1898 als Drogerie und Kolonialwarenladen im Herzen von Baden begann, ist heute ein umsatzstarkes Unternehmen mit 150 Mitarbeitenden. Gegründet von Hans Prokopp, dem Urgroßvater des aktuellen Geschäftsführers Christian Prokopp, lebt man die Werte, die von jeher wichtig waren. „Wir bekennen uns zu Nachhaltigkeit, Fairness, Regionalität und Kreislaufwirtschaft und setzen auf zukunftsträchtige Konzepte wie Abfüllstationen zur Vermeidung von Plastikmüll und die Einführung eines digitalen Kassenbons, der den klassischen Bon aus Papier ersetzt. Nachhaltigkeit und Ursprünglichkeit sind oberstes Credo.“

Seit über 30 Jahren hat man sich bei Prokopp dem Reform-, Bio- und Regionalitätsprinzip verschrieben. Das Sortiment besteht vor allem aus hochwertiger Naturkosmetik und zertifizierten Bioprodukten, die ohne schädliche Chemikalien oder Gentechnik hergestellt wurden. Neben dem Fokus auf Regionalität und kurze Transportwege setzt man bei Prokopp auf innovative Maßnahmen. Durch die Umstellung aller Filialen auf LED-Lampen werden jährlich 67,5 % der notwendigen Kilowattstunden eingespart. Auch beim Thema verpackungsfreies Einkaufen gehört Prokopp zu den Vorreitern. Ein Meilenstein war die Einführung von Abfüllstationen. An diesen können Produkte wie Getreide, Hülsenfrüchte, Pasta und Saaten von Bio-Bauern aus Niederösterreich in mitgebrachten Behältnissen eingekauft werden. Besonders stolz ist das Familienunternehmen auch darauf, dass man das gekaufte Getreide in den Filialen frisch mahlen lassen kann – und zwar ohne Aufpreis.

Filialleiterin seit 30 Jahren im Team

Angelika Dorfmeister, Filialleiterin in Mödling. Foto: Prokopp

Wert legt man bei Prokopp aber auch auf das Wohl der Mitarbeitenden. „Wir sind überzeugt, dass wir als Unternehmen nur dann erfolgreich sein können, wenn wir gutes Arbeitsklima schaffen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren und wertschätzen. Sie bilden das Fundament für unseren Erfolg und sind an unserem 125-jährigen Bestehen maßgeblich beteiligt“, betont Christian Prokopp. Bestes Beispiel ist Angelika Dorfmeister, Filialleiterin in Mödling. Sie gehört seit drei Jahrzehnten zum Prokopp-Team, hat im Unternehmen bereits ihre Lehre absolviert: Nunmehr genieße sie als Filialleiterin in Mödling „seit fast acht Jahren den täglichen Kontakt mit Kunden und die Möglichkeit, ihnen unsere innovativen und hochwertigen Produkte anzubieten. Durch regelmäßige Schulungen bleibe ich immer auf dem neuesten Stand und kann mich weiterentwickeln. Die Familie Prokopp gibt uns viel Freiraum bei der Gestaltung unserer Filiale, so dass ich mit meinem Team kreativ und erfolgreich arbeiten kann“.

Das nächste Ziel im Familienbetrieb ist die Übergabe der Geschäftsführung an die fünfte Generation. Valentina Prokopp ist für den Bereich Marketing verantwortlich, ihr Bruder Maximilian leitet die Filiale Lindengasse im 7. Wiener Gemeindebezirk.

www.prokopp.co.at

