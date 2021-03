Die Stadt Mödling reiht sich seit dem Wochenende in die Liste jener Städte ein, wo Protestcamps auf die Lage der Flüchtlinge in Lagern wie Kara Tepe auf Lesbos aufmerksam machen. Eine der führenden Organisatorinnen dabei ist Jutta Lang von „Fairness Asyl“ aus Mödling, die mit vielen Gleichgesinnten von Samstag auf Sonntag in Zelten am Schrannenplatz übernachtete.

Diese Nacht ohne Heizung, diese musste aus Sicherheitsgründen vor dem Schlafen gehen abgedreht werden, erinnerte Lang an die Situation der Flüchtlinge. „Denn die Stromversorgung in Kara Tepe ist provisorisch, nichts funktioniert richtig oder längerfristig“, wie es Langs Freundin Helga Longin direkt aus dem Lager berichtete. „Wie es ist, monate- oder jahrelang in den Camps zu überleben, wenn es keine Heizung gibt und Feuermachen verboten ist, können wir uns nicht vorstellen“, sagt Lang.

Los geht der Protest am Samstagnachmittag mit einer Demo vom Josef Deutsch-Platz weg. Elisabeth Klatzer von Zusammenhalt NÖ fragt: „Warum dürfen wir nicht helfen? Wir haben Platz“! Ganz vorne mit dabei auch Altbürgermeister Werner Burg (87), SPÖ, der seine „furchtbare Kindheit und Jugend“ in der NS-Zeit erlebte.

Am Schrannenplatz sind mittlerweile acht Zelte aufgebaut, eine kleine bunte Zeltstadt, das „Camp4Moria“. Die Musikgruppe SambAttac heizt noch einmal fest ein, dann hören die Mitmarschierenden über das offene Mikrofon berührende, traurige, und gleichzeitig motivierende Beiträge, denn sie zeigen auch, „was passiert, wenn wir Menschen als Menschen annehmen, wenn sie Teil unseres Lebens werden“, erzählt Lang.

Melita Sunjic, langjährige Sprecherin des UNHCR, liest aus ihrem Buch „Die von Europa träumen“ vor. Burg erzählt von seiner Kindheit und Jugend in Mödling, über die grausame Verfolgung der Juden, die er mit ansehen und erleben musste. Seinem Satz – „Durch das Schweigen der Massen entstand schon so viel Leid“ – begegnen die Teilnehmer mit dem Versprechen, niemals zu schweigen.

Heizgerät und Tee gegen die Minus-Grade

Mittlerweile ist es 19 Uhr, die Sonne ist untergegangen, es wird kalt. Gerhard Metz von den Grünen stellt den Campern zwei Gasheizgeräte zur Verfügung, so, können sie sich zumindest ein bisschen wärmen.

Heißer Tee und warme Suppe machen die Situation nur geringfügig erträglicher. Lang sagt: „In der Nacht hat es -4 Grad und ich denke darüber nach, wie ich es schaffe, diese schmerzende Kälte auszuhalten, was ich dagegen tun kann und welche Möglichkeit die Menschen in Griechenland und Bosnien haben.“ Was Lang aber wieder zuversichtlich stimmt, „sind die vielen jungen Menschen, die sich uns angeschlossen haben. Und dass doch viele Leute bei uns stehen blieben und sagten, ja, habt’s eh recht, es ist wirklich ein Wahnsinn“.

Lang wünscht sich, dass die Proteste „Selbstläufer werden. Das gelingt, wenn man die Menschen mit ins Boot holt. Man muss klar machen, dass es sich bei den Flüchtlingen um Menschen handelt und um keine Nummern. Da hilft es schon, sensibel mit der Sprache umzugehen und genau hinzuhören“.