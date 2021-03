Die 42-Jährige gab an, dass sich in den zehn Tagen der Quarantäne Müll vor ihrer Haustür angesammelt und so gestunken habe, dass sie ihn wegbringen musste. „Sonst kommen die Katzen und Ratten.“ Der Müllplatz in der Siedlung ist etwa 500 Meter von dem Haus entfernt. Sie habe schnell alles weggebracht und sei gleich wieder umgekehrt.

Ein bisschen anders schilderte die Polizeibeamtin, die zu diesem Zeitpunkt vorbeikam, um die Einhaltung der Quarantäne zu kontrollieren, die Sache. So seien nur die Kinder zu Hause gewesen, die gesagt hätten, dass die Mutter beim Müllplatz sei.

Die Polizisten fuhren der Frau nach, fanden sie aber nicht am Müllplatz vor, sondern eine Straße weiter an einer Kreuzung. „Sie trug keine Maske und sagte, sie müsse einmal Luft schnappen. Sie wusste, dass es nicht okay war, erklärte aber, dass wir uns nicht vorstellen könnten, wie eine Quarantäne ist, wenn wir keine Kinder haben.“

Nochmals vom Richter befragt, gab die Frau zu, ein Stück weiter weggegangen zu sein. Sie beharrte aber darauf, eine Maske getragen zu haben.

Die Mutter von drei Kindern wurde zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.