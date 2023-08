Am Brunner Bahnhof wurde eine Radabstellanlage eröffnet

In einem im Juli 2022 abgeschlossenen Vertrag zwischen ÖBB, Land Niederösterreich und der Marktgemeinde Brunn am Gebirge wurde die Überarbeitung der Radabstellanlage an der Ostseite des Bahnhofs bzw. die Neuerrichtung einer Doppelstockanlage für 42 Plätze an der Westseite des Bahnhofs vereinbart. Früher konnte pro Spind ein Fahrrad abgestellt werden, was einige dazu brachte, billigst ihre Autoreifen darin zu überwintern, wie man in der Gemeinde weiß. Deshalb wurde die Radabstellanlage verändert, um dem vorzubeugen.

Drei Vertragsparteien teilen sich die Kosten

Die Gesamtkosten von rund 150.000 Euro werden von den Vertragsparteien gemeinsam aufgebracht, die Inbetriebnahme erfolgte am vergangenen Montag. Die deutlich erhöhte Kapazität war bereits dringend erforderlich. Im nächsten Jahr ist die Erweiterung auf eine gesicherte Abstellanlage mit Drahtkäfig und elektronischem Schloss vorgesehen.

„Das Land Niederösterreich fördert und unterstützt die Errichtung von Park und Rideanlagen und in diesem Fall von Fahrradabstellplätzen damit Menschen, die in der Nähe wohnen das Fahrrad leicht abstellen können und der Umstieg zum öffentlichen Verkehr erleichtert wird“, erklärt Herbert Schachenhofer vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, die einen Teil der Finanzierung übernimmt.

Bürgermeister Andreas Linhart und Verkehrsreferent und Bürgermeister-Stellvertreter Christian Schmitzer „freuen sich, dem wachsenden Trend zu sanfter Mobilität damit begegnen zu können“.