Der nächste Lückenschluss

Die Vesperkreuzstraße – zwischen Südbahntrasse und Feldstraße gelegen – verläuft auf Perchtoldsdorfer Ortsgebiet. Diese neu asphaltierten 80 Meter fügen sich nun nahtlos in das Radwegeteilstück der Marktgemeinde Brunn am Gebirge ein, das entlang der Feldstraße bis zur Liebermannstraße verläuft und vor einem Jahr freigegeben wurde. Das nächstes Radwegeprojekt in Brunn am Gebirge steht zwischen Liebermannstraße und Wolfholzgasse bevor. Auch beim Kreuzungsbereich Feldstraße/Wolfholzgasse/Industriestraße gibt es Neuigkeiten: Hier entsteht gerade ein weiteres gemeinsames Projekt zwischen Brunn am Gebirge und Perchtoldsdorf.