Es ist nicht die Absicht der Stadtgemeinde, den Mountainbikern ihr Hobby zu vermiesen. Doch das schöne Frühlingswetter der vergangenen Wochen lockte überproportional viele Radfahrer in den Stadtwald, erprobte Sportler genauso wie Freizeitfahrer und E-Bike-Nutzer.

Darunter waren auch viele Biker, die die Hinweisschilder, auf welchen Wegen das Radfahren erlaubt ist und auf welchen nicht, geflissentlich ignorierten. Forststadtrat Leo Lindebner, ÖVP, erzählt: „Wir sind in ständigem Austausch mit Herbert und Lisa Ribarich, die versuchen, die Radlergemeinschaft zu koordinieren und wertvolle Bewusstseinsarbeit zu leisten. Doch auch Gärtnermeister Norbert Rauch und Ulla Freilinger als Umweltschutzbeauftragte der Stadt wissen von Fällen zu berichten, wo Radfahrer einfach quer durch den Wald fahren, ohne Rücksicht auf Verluste. Leider bedenken die nicht, dass jeder Wald einen Besitzer hat.

Am Anninger ist die Situation noch viel komplizierter, da gibt es mehrere Grundeigentümer, die wir mit Unterstützung von Wienerwald-Tourismus an einen Tisch gebracht haben und nach langen, zähen Verhandlungen die bestehenden Mountainbike-Routen ausarbeiteten. Doch jetzt ist leider eine Schmerzgrenze überschritten, wir machen mit unseren Verbotsschildern darauf aufmerksam, das nicht jeder Weg für die Biker freigegeben ist.“

Interessenskonflikte bei der Waldbenutzung

Herbert Ribarich, Leiter des Mountainbike-Referats im Österreichischen Radsportverband, weiß um die Probleme, wenn gerade jetzt die Akteure der Freizeitgesellschaft wie Biker und Wanderer miteinander kollidieren und in weiterer Folge mit Waldeigentümern, landwirtschaftlichen Nutzern und Jägern. Er ist der Meinung: „Im Stadtwald auf 350 Hektar werden diese Auswirkungen wie unter einer Lupe ganz klar ersichtlich. In Zeiten wie diesen haben die Menschen das Bedürfnis, hinaus in die Natur zu gehen. Viele Biker empfinden ein Gefühl der Freiheit bei ihrer Sportausübung, man wähnt sich anonym und fährt quer durch den Wald. Das ist aber ein absolutes No-Go, das ich immer zu vermitteln versuche. Gerade jetzt im Frühjahr bekommen viele Wildtiere Nachwuchs, eine gemeinsame Waldbenutzung kann nur gelingen, wenn sich alle an die Regeln halten.“

Darum setzt die Stadt jetzt ein Zeichen und bringt am Beginn vieler beliebter Wanderrouten ein Fahrverbotsschild für Radfahrer an.

Ribarich gibt zu bedenken: „An vielen Orten ist Mountainbiken von Haus aus nicht möglich. Wir im Wienerwald haben um offizielle Radtrails gekämpft und wollen das auch so beibehalten. Aber wir appellieren an die Vernunft der Biker, sich auch an die vorgegebenen Routen zu halten.“